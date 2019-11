Ahora: Cuba presenta en la ONU proyecto de resolución contra el bloqueo de Estados Unidos (II)

Interviene Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

Sí es responsable el gobierno de los Estados Unidos por los daños del bloqueo a Cuba, refutó el canciller de Cuba.

La embajadora de los Estados Unidos manipula la Declaración de los Derechos Dumanos, expresó Bruno.

Estados Unidos no tiene moral para criticar a Cuba ni a nadie, afirmó Bruno Rodríguez.

Interviene representante de la República de Trinidad y Tobago.

Trinidad y Tobago comenzó su intervención recordando cuando en el 2015 se inició una nueva fase con la aprobación de la agenda de desarrollo sostenible con el objetivo claro de no dejar a nadie atrás. A pesar de eso el bloqueo sigue dificultando que Cuba aproveche su potencial para desarrollarse.

Las aplicaciones extraterritoriales de leyes unilaterales socaban tal acuerdo y la oposición a esta política es prácticamente universal, destacó.

Es de lamentar que se impusieran más restricciones a través de la Ley Helms-Burton y la delegación de Trinidad y Tobago apoya constantemente los esfuerzos internacionales para promover un diálogo que haga posible la eliminación del bloqueo contra cuba, acotó.

Nuestro gobierno está comprometido con la Carta de Naciones Unidas y los principios de autodeterminación y soberanía de las naciones, y reitera su llamado incesante a eliminar el bloqueo contra Cuba, y nuevamente apoyará el proyecto de resolución.

Interviene la representación de la República de Zambia

Zambia dio inicio a su intervención recordando su apoyo a Cuba a lo largo de los años y expresando su preocupación por el bloqueo que se ha prolongado por hace ya casi seis décadas.

La representante destacó que esta medida unilateral ha causado pérdidas millonarias a la Isla, lo que frustra los intentos del país para cumplir con la agenda de desarrollo sostenible.

El gobierno de Zambia sigue insistiendo en la solidaridad con Cuba, pidiendo la revocación de la Ley Helms-Burton y se suma al reclamo internacional para eliminar el bloqueo.

Interviene el representante de la República Islámica de Irán: «Estados Unidos es un socio poco confiable»

El representante de la República Islámica de Irán comenzó su intervención explicando cómo las medidas de un solo país representan una amenaza al multilateralismo y la soberanía de las naciones.

Habla sobre las acciones inhumanas que representan el bloqueo como el sistema más injusto e inhumano ejercido contra cualquier país, y de cómo se ha recrudecido esta política genocida en el último año.

Igualmente, explicó como Irán, al igual que Cuba, pagan por el precio de su resistencia y su independencia fuera de los intereses expansionistas de Estados Unidos.

La administración de Estados Unidos quiere hacer ver que están preocupados por el pueblo iraní, pero toma decisiones que dañan a los iraníes.

Estados Unidos es un socio poco confiable. Las sanciones siguen siendo ilícitas y el mundo debe encontrar soluciones para enfrentar las medidas unilaterales, acotó.

Interviene representante del Estado Plurinacional de Bolivia: «No solo votamos en contra del bloqueo económico, comercial y financiero, votamos a favor de la esperanza de la maravillosa posibilidad de hacer nuestro mundo más justo». El representante del Estado Plurinacional de Bolivia expresó que el bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba es una de las medidas que mayor atención recibe por Naciones Unidas. El bloqueo contra Cuba es ilegal, injusto e inmoral y viola los principios de la Carta de las Naciones Unidas, destacó. Asimismo, señaló que conoce que la sesión de la Asamblea es vista por los cubanos y envió un mensaje de solidaridad al pueblo de la Isla. Agregó que el bloqueo es real y afecta todos los ámbitos del desarrollo social y económico cubano. Destacó, también, que la sesión es también un agradecimiento hacia Cuba por la solidaridad que ha mostrado a todos los pueblos del mundo con la cooperación internacionalista. Recordando las palabras de Nelson Mandela, el funcionario resaltó que el África está en deuda con el pueblo cubano por su apoyo a los países de ese continente. Los cubanos comparten lo poco que tienen y lo hacen desinteresadamente, acotó. Además, aprovechó su intervención para hablar sobre otros temas de impacto mundial donde también se violan los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho Internacional. No solo votamos contra el bloqueo sino a favor de la esperanza. Bolivia se une a la voz del mundo. Pide reclama y exige que se levante el bloqueo. Interviene la representante de los Estados Unidos. Estados Unidos no acepta responsabilidad por daños del bloqueo a Cuba Durante la segunda jornada de debates en torno a la presentación de la resolución de Cuba sobre los efectos del bloqueo de Estados Unidos sobre la sociedad cubana, tomó la palabra la representante del gobierno estadounidense. Durante su intervención, la funcionaria se centró en el no reconocimiento de los efectos nocivos que las restricciones económicas, comerciales y financieras de su gobierno tienen sobre el pueblo de Cuba, aunque reconoció que de seguro por vigésimo octava vez los paises miembros de Naciones Unidas se pronunciarán a favor de la resolución cubana. En ejercicio de la misma soberanía que ellos intentan sobotear en Cuba, declaró su representante que Estados Unidos «decide con quien comercia» y llamó al auditorio a preguntarse si hace bien en apoyar la propuesta cubana teniendo en cuenta las constantes acusaciones de la administración estadounidense acerca de cómo supuestamente se «violan» los derechos humanos en la isla. Como parte de su discurso, la funcionaria citó varios articulos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en específico, hizo referencia a aquellos que resumen el derecho a la libertad de expresión, el derecho al empleo y la prohibición el servicio forzado. Su guión, repetitivo hasta el cansancio, asumió como ejemplos de violaciones con las que «no tiene nada que ver el embargo» las supuestas detenciones de periodistas y activistas, aunque no reconocio que Estados Unidos posee un plan …. Igualmente, manifestó varias veces que «su embargo no fuerza» al gobierno cubano a enviar a miles de médicos fuera de Cuba para «ser objeto de un servicio forzado».

«A los médicos se les obliga a trabajar fuera, con salario miserable. Nuestro embargo no fuerza a esclavisar a los medicos», dijo para reforzar esa acusación, ya desmentida en repetidas ocasiones por el gobierno cubano y por los mismos medicos cubanos a traves de sus cuentas en redes sociales y otros espacios. También mintió al declarar que en Cuba se restringe el derecho al trabajo, pues ignora que ejercen el trabajo privado. Asimismo, acusó a Cuba de limitar la libertad de información: silenciando activistas –declaró- y con medios controlados por el estado y donde el ùnico partido legal es el comunista. En medio de la retahíla de acusaciones también hizo enfasis en su nueva línea de ataque: Cuba colabora con el régimen de Maduro y contribuye a la inestabilidad regional. Sus líderes nunca se harán responsables, alega la representante de la nación del mundo que más conflictos armados ha motivado de manera pública y oculta.

Interviene Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, habló en nombre de su país expresando la importancia que el presidente Nicolás Maduro otorga a la votación contra el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba.

El representante de la delegación venezolana expresó que la situación actual es una amenaza para el multilateralismo y el derecho internacional, y transmitió sus respetos a Bruno Rodríguez, canciller cubano, y su delegación.

Ninguna sanción del mundo podrá impedir que nuestras naciones continúen trabajando juntas, aquí estamos para ustedes, destacó.

Igualmente, recordó que el pueblo cubano está determinado a ejercer su derecho a la autodeterminación y que ninguna medida coercitiva podrá cejar ese derecho.

El llamado reiterado ha sido desoído por los que violan con total impunidad el derecho internacional. Venezuela exige que cese la sanciones y el terrorismo económico contra Cuba y Venezuela, agregó.

El bloqueo es un castigo colectivo que emana de los caprichos, la soberbia y de los que se creen superiores y dueños del mundo, Cuba ha demostrado que no lo son y tendrán que compensar al pueblo por sus brutales medidas, destacó.

También señaló que el bloqueo no solo es emblemático por su carácter genocida, sino porque Cuba ha demostrado un ejemplo de resistencia que después de 5 décadas aún sigue defendiendo su autodeterminación.

El bloqueo, recrudecido por la actual administración estadounidense, ocasiona pérdidas millonarias a la Isla. El impacto extraterritorial de la política arbitraria afecta también a los países que traten de mantener las relaciones bilaterales con Cuba. El gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad alguna sobre la soberanía de los Estados, recalcó.

Pese a las dificultades económicas, Cuba siempre ha brindado cooperación solidaria a otros países del mundo. El bloqueo es una política obsoleta mediante la cual se pretendió aislar a Cuba, a todas luces, esa política ha fracasado, acotó.

Hoy, por ejemplo, pretende Washington revivir la doctrina Monroe a partir de la cual se concibe la región latinoamericana como su patio trasero, y no somos ni seremos jamás ese patio trasero. Somos, con Cuba a la vanguardia una zona de paz y nuestro objetivo es la unión bolivariana, agregó.

Ojalá la élite corporativa estadounidense rectifique algún día, dé muestra del multilateralismo y levanten estas medidas coercitivas que afectan un tercio de la humanidad. Hasta que esto ocurra, le corresponde a la ONU detener las imposiciones de Estados Unidos. En esta tarea la resolución que hoy nos convoca es fundamental, añadió.

Arreaza expresó que desde Venezuela demandamos que todas las instancias de la ONU asuman con mayor firmeza coraje y rigor, y se propongan y tomen acciones y decisiones concretas para detener estas políticas inhumanas que constituyen una agresión y una afrenta a Naciones Unidas.

Como decía el apóstol cubano, José Martí, «Hacer es la mejor manera de decir». Venezuela reitera una vez más que votará a favor de la resolución, concluyó.

Neville Melvin, representante de Namibia, reiteró al iniciar su intervención que al igual que en años anteriores su país está en contra del bloqueo contra Cuba.

Tristemente en vez de avanzar para poner fin al sufrimiento del pueblo cubano hemos visto como tristemente se han dado varios pasos atrás, subrayó.

Manifestamos nuestra decepción por las nuevas medidas adoptadas e instamos a Estados Unidos a eliminar dichas restricciones, agregó.

Melvin expresó que para su país el pueblo de la Isla es familia y que, al igual que muchas naciones presentes en ese escenario internacional, nunca ha escatimado esfuerzos para contribuir al bienestar de muchas otras naciones.

En defensa al Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas nuestra delegación votará a favor de la resolución e insta a las demás delegaciones a hacer lo mismo, culminó.

10: 00 Continúa el debate del proyecto de resolución cubano desde la Asamblea General de Naciones Unidas.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla señaló en su cuenta oficial en la red social Twitter que los continentes, los pueblos, y gobiernos están con Cuba.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla señaló en su cuenta oficial en la red social Twitter que los continentes, los pueblos, y gobiernos están con Cuba.

Diez frases de Fidel sobre el bloqueo

El Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, se refirió numerosas veces al bloqueo comercial, económico y financiero impuesto durante casi seis décadas por EE. UU. a Cuba.

1. «Es verdad que aún estamos bajo el bloqueo imperialista; es verdad que los imperialistas tratan de estrechar ese bloqueo, y que no sabemos cuán largo tiempo tendremos que resistir esa situación. ¡Y la resistiremos! ¡porque nuestra bandera revolucionaria no se plegará jamás! ¡porque la frente alta de esta nación no se doblegará jamás! Porque afrontaremos los riesgos que sean necesarios cuanto tiempo sea necesario; afrontaremos los sacrificios que sean necesarios, cuanto tiempo sea necesario. Porque nosotros asumimos las responsabilidades plenas de nuestra conducta, de nuestra historia, de nuestra Revolución». (Discurso del 28 de septiembre de 1963 por el Tercer Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución).



2. «Darles duro en la agricultura a los yankis es derrotar el arma principal, o una de las armas principales, que ha estado empleando contra nuestra Revolución, que es el arma del bloqueo económico, es decir, el arma del hambre». (Clausura del III Congreso Nacional de la ANAP, en el Instituto Tecnológico «Rubén Martínez Villena», 18 de mayo de 1967).



3. «Su bloqueo económico y sus agresiones contra nosotros están desprestigiados, resultan insostenibles en el mundo. No tienen modo moral de defender esa política contra nosotros… El bloqueo se mantiene. Lo inmoral de esta política de Estados Unidos es que pretende utilizar el bloqueo como un arma de negociación con nosotros». (Conclusiones en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la ANPP el 24 de diciembre de 1977).



4. « ¿Cómo puede hablar, en fin, de derechos humanos el gobierno imperialista que mantiene una base militar por la fuerza en nuestro territorio, y somete a nuestro pueblo a un criminal bloqueo económico?... Nosotros estamos dispuestos a resistir digna y abnegadamente los años que sean necesarios el bloqueo imperialista. Si otros transigen, si otros se dejan sobornar, si otros traicionan, Cuba sabrá mantenerse como ejemplo de una revolución que no claudica, que no se vende, que no se rinde, que no se pone de rodillas» (Discurso pronunciado el 26 de julio de 1978).



5. «El bloqueo es algo más que prohibir la venta de mercancías de Estados Unidos, impedir comprar o vender en Estados Unidos, es una feroz presión y una feroz persecución para evitar que nosotros hagamos operaciones comerciales de ningún tipo, y todo ese poderío inmenso está concentrado hoy contra nuestro país». (Discurso pronunciado en el encuentro con los Pastores por la Paz, 27 de noviembre de 1992).



6. «El bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y militares, no solo a 90 millas de nuestras costas, sino a unas pulgadas de nuestras costas, en el territorio ocupado de la base Naval de Guantánamo… Para nosotros es inaceptable la cuestión del cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable, es indignante, es irritante, y, realmente, preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía» (Discurso de clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, el 25 de noviembre de 1994).

7. «Los gobiernos de Estados Unidos nos han dado una posibilidad de luchar a plenitud al bloquearnos, hostigarnos constantemente y excluirnos de todo, felices incluso de estar excluidos a cambio de la libertad de poder hablar sin compromisos en cualquier tribuna del mundo donde hay tantas causas justas que defender.» (Discurso pronunciado en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela).



8. «Aun en período especial, bajo el bloqueo, la hostilidad y las amenazas del imperio más poderoso que ha existido, nuestro pueblo diseña y construye la más justa y humana sociedad que hasta hoy se ha conocido. De ello estamos plenamente conscientes.» (Discurso en el acto central por el Aniversario 40 de la Unión de Jóvenes Comunistas, 4 de Abril de 2002).



9. «Lo primero que los líderes de la Revolución Cubana aprendimos de Martí fue creer y actuar en nombre de una organización fundada para llevar a cabo una revolución.... Ningún otro país pequeño y bloqueado como el nuestro habría sido capaz de resistir tanto tiempo, a base de ambición, vanidad, engaño o abusos de autoridad, un poder como el de su vecino. Afirmarlo constituye un insulto a la inteligencia de nuestro heroico pueblo.» (Texto: La política cínica del imperio publicado el 25 de mayo de 2008).



10. «La ONU no puede existir sin la presencia de los pueblos que vienen exigiendo el cese del bloqueo. Esa institución, nacida cuando la inmensa mayoría no éramos siquiera independientes, ¿para qué sirve sin nosotros? ¿Qué derecho nos asiste, si no podemos siquiera demandar que cese el bloqueo impuesto contra un pequeño país? De una forma o de otra nos han subordinado a los intereses de Estados Unidos y la OTAN, organización militar belicista que derrocha más de un millón de millones de dólares cada año en guerras y armas, que serían más que suficientes para llevar lo esencial a todos los pueblos del mundo.» (Texto: La sublevación en la ONU (SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE) publicado el 1 de noviembre del 2010).

Acceda aquí al Proyecto de resolución: Necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba

Los cubanos y cubanas anhelaríamos que llegara el día en que hablar del bloqueo a Cuba fuera parte del pasado, de un pasado signado por amenazas y ensañamientos, por la imposición de una política tan absurda e ilegal como inhumana, porque pretender rendir por hambre y carencias materiales a todo un pueblo por más de 55 años, no podría caber nunca en quienes profesen algún sentimiento humano o el sentido común más mínimo.

Más de cinco generaciones de hijos de esta Isla han nacido bajo las consecuencias de esta arbitraria política impuesta por Estados Unidos. Tal vez porque hemos crecido con este flagelo como si fuera un «pecado original», a veces no todos tenemos plena conciencia de lo injusto e ilegal que es.

El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la entrevista que transmitió la televisora regional Telesur el 16 de septiembre, fue enfático al definir el bloqueo como «una práctica brutal, que persigue condenar a nuestro pueblo a morir de necesidades, y viola lo territorial e impone normas en la relación del mundo con Cuba».