Bruno Rodríguez: «El gobierno de Estados Unidos sí es responsable»

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, interviene ante la Asamblea General de Naciones Unidas para presentar ante el mundo el proyecto de resolución: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Durante sus intervención, refiere la forma en que durante los últimos meses el gobierno de Donald Trump ha emprendido una escalada agresiva de restricciones y sanciones para que no llegue el combustible a Cuba. Su objetivo es dañar la economía y a la vez el bienestar de la familia cubana.

«Estados Unidos sí es responsable», agregó.

A precios corrientes, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 138 mil 843, 4 millones de dólares.#VictoriaDeCuba pic.twitter.com/EH2MKEfSGD — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 7, 2019

Entre las medidas más fuertes que impactan contra el pueblo de Cuba, menciona que se restringieron las remesas, se redujo el otorgamiento de visas, se prohibieron los viajes de cruceros y los vuelos directos a Cuba, se cancelaron contratos deportivos y cesaron las actividades de promoción comercial.

«Sí es responsable el gobierno de Estados Unidos», resaltó otra vez Rodríguez.

Destacó además la cruenta campaña de calumnias de políticos y funcionarios estadounidenses que han difamado sobre el programa médico cubano que brinda apoyo a otros países. La embajadora de EE.UU. manipula burdamente la declaración universal de derechos humanos, destacó.

El canciller cubano explicó que no hay familia cubana que no sufra las consecuencias del bloqueo. Los niños enfermos no tienen acceso a equipamiento médico que producen compañías estadounidenses; El bloqueo imposibilita el acceso a medicamentos novedosos para el tratamiento de cáncer producidas por compañías estadounidenses; «El gobierno de Estados Unidos si es responsable».

¿Puede alguien creer que el gobierno estadounidense quiere apoyar a Cuba? La delegación de Estados Unidos debería explicar ante este escenario las medidas que impone para las transacciones cubanas.

Discurso del Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla en AGNU.#VictoriaDeCuba pic.twitter.com/K2uBi57Efb — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 7, 2019

El exitoso y eficaz modelo cubano asegura a los cubanos la igualdad de oportunidades y la justicia social a pesar de la hostilidad y la sanción. El gobierno estadounidense no tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos.

El funcionario cubano expuso que en Estados Unidos hay 2,3 millones de personas privadas de libertad y en un año se hacen 10,5 millones de detecciones. Por falta de tratamiento adecuado mueren 231 personas de cáncer. Separan familias, detienen a padres y niños en las fronteras, y expulsan a los migrantes. Mantienen presos ilegal e indefinidamente a personas en la ilegal base naval de Guantánamo.

Más de medio millón de sus ciudadanos duermen en las calles. Carecen de seguro médico 28,5 millones de ciudadanos y con las medidas anunciadas se privará de esta a millones de personas más de bajos ingresos. La igualdad de oportunidades en Estados Unidos es una quimera. Las mujeres ganan aproximadamente el 85 por ciento de lo que ganan los hombres, hay denuncias generalizadas por acoso sexual. Hay un patrón racial diferenciado en la tasa penitenciaria.

Estados Unidos viola los derechos humanos de forma sistemática, masiva y flagrante.

También agregó que Estados Unidos es un país donde se violan los derechos humanos de forma sitemática, masiva y flagrante. Su administración es parte firmante de solo el 30% de los instrumentos jurídicos internacionales y no reconoce el derecho a la paz, al desarrollo y ni siquiera de los niños y niñas.

Y, explica el canciller, no reconocen que el bloqueo a Cuba viola también los derechos humanos de los ciudadanos estadounidenses. Cuba es el único destino prohibido al mundo para ellos.

En el último año, agregó, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras entidades, impusieron multas a entidades de 3ros países, y decenas de bancos extranjeros fueron limitados e interrumpieron sus relaciones con Cuba. Las personas también son víctimas del bloqueo.

Denunció Rodríguez Parrilla que la esencia del bloqueo es violar el derecho a la libre determinación y decencia de la nación cubana. Esta normativa establece la supuesta primacía de la ley y jurisdicción de Estados Unidos sobre terceros países. Ignora los postulados de la Declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Sin embargo, alerta el ministro cubano, no todos acatan la restricción extraterritorial de la administración estadounidenses. Un juez de La Haya emitió un fallo favorable de una empresa en de Curazao contra una empresa holandesa subsidiaria de una estadounidense. La sentencia permite seguir abasteciendo a Cuba. Esto evidencia que existen leyes antídotos, y métodos en la OMS para enfrentar al bloqueo a Cuba.

A lo largo de los años, declaró Bruno, el bloqueo constituye un elemento esencial de obstáculo a las aspiraciones de bienestar individual y para el desarrollo del país.

Representa un freno al Plan de Desarrollo 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las restricciones sobre los viajes alcanzan con dureza al sector estatal de la economía.

Esta Asamblea ha reiterado en muchas ocasiones su rechazo a medidas coercitivas unilaterales contra una decena de países, tendencia que se acentúa con el actual gobierno estadounidense. Pero, como expresara Fidel en el 5to aniversario de la ONU en este mismo podio: Deberíamos aspirar a un mundo sin bloqueos que matan a niños, mujeres y ancionos como bombas silenciosas.

«Queremos un mundo sin hegemonismos, sin armas nucleares, sin intervencionismos, sin racismo, sin odios nacionales ni religiosos, sin ultrajes a la soberanía de ningún país, con respeto a la independencia y a la libre determinación de los pueblos, sin modelos universales que no consideran para nada las tradiciones y la cultura de todos los componentes de la humanidad, sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, como bombas atómicas silenciosas».

El canciller denuncia la nueva versión de la guerra fría establecida por la administración trumpista, así como la presencia de bases militares en la región.

Como cada año, lee ante el auditorio la defición de la política de bloqueo conceptualizada en el memorándun del Secretario de Estado asistente Lester Mallory, del día 6 de abril de 1960, donde se proponía la política a desarrollar desde entonces por las administraciones norteamericanas para liquidar la Revolución cubana. El memorándum de Mallory indicaba textualmente: «La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (…) No existe una oposición política efectiva (…) El único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno (al gobierno) es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (…) Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica (…) negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno».

La representante de Estados Unidos ofende a esta Asamblea con el lenguaje que usa para referirse a Venezuela, a quien le expresamos invariable solidaridad, dijo el canciller al tiempo que repitió que «ni amenazas ni chantajes nos arrebatarán la menor concesión política». Alegó Cuba tampoco renuncia al diálogo con Estados Unidos, siempre que sean reconocidas las diferencias entre ambos países.

El canciller citó al General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, quien el pasado 10 de abril ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, dijo: «A pesar de su inmenso poder, el imperialismo no posee la capacidad de quebrar la dignidad de un pueblo unido, orgulloso de su historia y de la libertad conquistada a fuerza de tanto sacrificio».

Cuba reconoce el abismo ético y político que existe entre el pueblo estadounidense y su gobierno, y hará lo posible por desarrollar los profundos lazos que unen a nuestros pueblos, concluyó el ministro cubano, quien agradeció con profunda gratitud a todos los que han apoyado esta resolución.

Cerró con una frase del Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el 10 de Octubre: «Nos esperan días intensos y desafiantes, pero nadie va a quitarnos la confianza en el futuro que les debemos a nuestros hijos en la Patria que los padres nos ganaron de pie».