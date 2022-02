El mundo tras el inicio de la operación especial militar de Rusia (+Video)

El mundo vivió este jueves jornadas de tensión y manipulación mediática, luego de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciara la realización de «una operación militar especial» para defender Donbass.

De acuerdo con información de Russia Today, Putin subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe «con firmeza y de inmediato» y señaló que «las Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia». Asimismo, apuntó que «Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano» y que a las autoridades del país «no se les ha dejado otra opción» para proteger al pueblo ruso.

En paralelo, el Jefe de Estado señaló que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. «Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, no vamos a imponer nada a nadie por la fuerza», enfatizó.

En su discurso a primera hora del día, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha afirmado que a Rusia no le quedó "otra opción" que la acción militar para defender a la población rusa de Donbass



Tras el anuncio, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas no están atacando a las tropas rendidas ni a la población civil.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, en rueda de prensa, aseguró que en la mayoría de los frentes se ha establecido una «pausa operativa» y los combates más difíciles se desarrollaron en el sur del país, especialmente en la ciudad de Jersón y en el área de Melitópol.

A pesar de que el mandatario apuntó que no fue Ucrania quien eligió el camino de la guerra y es su país quien propone volver al camino hacia la paz, Zelenski llamó a los ucranianos a alistarse en milicias de defensa territorial y ayudar a los voluntarios y médicos. Igualmente, instó a los ciudadanos rusos a protestar en Moscú contra Putin.

Reacciones internacionales

Luego de la declaración rusa se desató una serie de reacciones a nivel internacional. Entre las más beligerantes se encuentra la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien anunció sanciones contra varios bancos rusos, con activos valorados en un billón de dólares.

El mandatario indicó que ha conseguido una postura coordinada con los líderes del Reino Unido, la Unión Europea y Japón. «Acabo de hablar con los líderes del G7 y estamos total y completamente de acuerdo. Limitaremos la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes, para ser parte de la economía global», señaló.

Además, Biden anunció un nuevo despliegue de fuerzas terrestres y aéreas en el flanco oriental de la Organización del Atlántico Norte (OTAN).

En este sentido, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó que convocó una cumbre virtual de los países miembros, para este viernes 25.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirmó que: «Congelaremos los activos rusos en la UE y detendremos el acceso de los bancos rusos a nuestro mercado financiero».

En cambio, China hizo un llamamiento a todas las partes a mantenerse mesuradas y a evitar que la situación se salga de control.

«La pregunta clave ahora es: ¿qué papel ha desempeñado EE. UU. en la crisis de Ucrania? Es irresponsable que alguien acuse a los demás de ser ineficaces en la lucha contra un incendio mientras echa leña al fuego», sostuvo la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying.

Desde nuestra región varios Gobiernos han reaccionado ante la escalada de tensiones, entre ellos los de Argentina, Brasil, Bolivia, México, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala y Chile, hasta el cierre de esta información.

Doble rasero de los medios de comunicación

Desde el inicio del conflicto se ha evidenciado la manipulación mediática. Un artículo del intelectual Pascual Serrano, en Sputnik, señala que «el reconocimiento de Rusia de las repúblicas del este de Ucrania ha dejado en evidencia el trato de los medios de comunicación. Ahora se apela al cumplimiento de los Acuerdos de Minsk, cuando llevan meses siendo violados diariamente por Ucrania y Occidente».

En su artículo, que hace referencia al doble rasero, a analistas parciales y al silenciamiento de los medios occidentales, manifiesta que, según los observadores internacionales, entre las noches del 18 al 20 de febrero, se recogieron en el este de Ucrania nada menos que 2 158 violaciones del alto el fuego, incluidas 1 100 explosiones. «La guerra no la empieza Rusia», subraya Serrano.

De acuerdo con el intelectual, la conclusión es inevitable, y se repite en cada conflicto en el que la Unión Europea y Estados Unidos están involucrados en una de las partes. Se silencian informaciones, se presentan analistas de forma desequilibrada, queda en evidencia cuando se compara con otros conflictos porque descubrimos el doble rasero, y se omiten elementos históricos fundamentales para comprender los acontecimientos. (Milagros Pichardo)