Villa Clara y Sancti Spíritus sellan por oscuridad

El equipo Villa Clara no pudo concretar este lunes 5 de noviembre la barrida a costa de los Gallos de Sancti Spíritus, pues a las 4:51 p.m., el árbitro principal, Juan José Cuevas, pidió la pelota en el noveno inning cuando empuñaba Andy Sarduy con dos outs en la pizarra y cuenta de una bola y un strike frente al relevista José Ángel García.

Cuevas decidió que el encuentro no debía continuar porque ya la bola no se divisaba muy bien en el estadio José Antonio Huelga, aunque según los narradores de Sancti Spíritus, sí se podía terminar el noveno inning. En definitiva el partido, que marcha empatado a seis carreras, se reanudará mañana martes 6 de noviembre, a las 10:00 a.m.

Villa Clara estuvo ganando hasta el quinto, dos carreras a una, pero en el cierre del sexto los Gallos picaron tres veces, expulsaron del box a Pablo Luis Guillén, para tomar la delantera, cuatro a dos. En el séptimo pisaron en par de oportunidades más la goma.

Cuando parecía que los Gallos harían la cruz en esta subserie, los anaranjados fabricaron un paquete de cuatro en el octavo, enviaron hacia las duchas al estelar Yariel Rodríguez y nivelaron el marcador a seis carreras.

William Saavedra prendió la chispa con jit. A continuación Yeniet Pérez despachó jonrón. El inning se puso a punto de mate cuando Yariel dominó a Ivailo Leiva y Andy Sarduy, pero el emergente Juan Carlos López y Leandro Turiño prendieron cohetes, y el refuerzo camagüeyano saltó de la lomita.

Luego César Prieto le disparó cañonazo a Yanielquis Duardo que fletó a Juan Carlos López. Vino Javier Vázquez y Prieto avanzó hacia segunda, entonces la dirección yayabera decidió pasar intencionalmente a Norel González.

Posteriormente Yurién Vizcaíno también fue transferido y la escena quedó preparada para que William Saavedra conectara frente a José Ángel García el sencillo que empató el choque.

En el momento del selle, ya Eduardo Paret le había echado manos en el octavo a su paño de lágrimas: Jonder Martínez.

