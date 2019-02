Granma es la nueva reina del softbol (+Video)

Ya habíamos comentado que al equipo de Villa Clara le sería difícil revalidar la corona debido a la ausencia de su as Anisley López para los partidos decisivos del campeonato nacional femenino de softbol.

La jugada más polémica del partido, tomada por el lente de Vanguardia: ¡quieto a las claras! (Foto: Carlos Rodríguez Torres)

A falta de la estelar lanzadora manicaragüense debido a una inflamación en el brazo de tirar, Anamalia González tuvo que asumir la tarea y lo hizo con mucho coraje. Derrotó primero a Guantánamo por la vía del súpernocao, 11 carreras a 1 en cuatro innings y aseguró la presencia villaclareña en la disputa del título.

Excelente actuación de Yilian Tornés. (Foto: Carlos Rodríguez Torres)

En la discusión del cetro volvió a abrir, pero esta vez no pudo contra Granma que les arrebató la diadema a las anfitrionas con marcador de 6 carreras por una.

Las granmenses contaron con una excelente actuación de Yilian Tornés y aprovecharon algunos deslices del arbitraje en los comienzos del partido y una errática defensa de las locales que pifiaron en seis oportunidades y por ahí se les fue el juego desde el cuarto capítulo cuando las nuevas reinas rompieron el abrazo a una con un paquete de cuatro anotaciones.

Granma se llevó el gallardete en buena lid. Para Villa Clara fue un meritorio segundo lugar después de atravesar tantas dificultades antes y en el propio campeonato. No bajaron bandera, desde el banco se escuchaba cómo animaban a sus compañeras, pero esta vez sin su estrella principal enfrentaron a un adversario superior.

«No tengo palabras para decirte cómo me sentí en el banco, sencillamente impotente, por no poder aportar nada por el triunfo en el partido final. Aunque, eso sí, no estuve físicamente en el terreno, pero me mantuve todo el tiempo apoyando a mis compañeras», afirmó Anisley López tras el choque por el primer lugar.

Anisley López, estrella del conjunto villaclareño. (Foto: Carlos Rodríguez Torres)

Rusel González, comisionado provincial del deporte de la bola blanda, quien tuvo que sustituir como timonel del equipo a Jorge Lamas, intervenido quirúrgicamente, opinó:

«Uno cree que siempre se puede hacer más y por eso no me siento totalmente feliz, pero el segundo lugar fue un buen resultado. Este año nos faltaban cinco jugadoras de las que conquistaron la medalla de oro en el 2018. Luego en el campeonato se nos lesionó Anisley López y no pudo lanzar en los choques decisivos.

«Lamentablemente la defensa dio al traste con las aspiraciones del equipo en el partido contra Granma por el oro.

«Si tuviera que destacar a algunas jugadoras mencionaría a Rosangela Jardines, que encabezó varios departamentos, Aleagna de Armas, Anisley López hasta el momento en que pudo lanzar en el torneo y Anamalia González que se echó el equipo arriba en la última etapa».

Rusel González, comisionado provincial de softbol tuvo que sustituir como timonel del equipo a Jorge Lamas. (Foto: Carlos Rodríguez Torres)

En la clausura del certamen fueron premiados los equipos medallistas: Granma, Villa Clara y Guantánamo que desplazó a Holguín del podio, así como los miembros del cuadro de honor y se le rindió homenaje a Miguel Pérez Armenteros por sus tantos años de entrega al softbol, desde que el conjunto obtuvo su primera presea, plata en 1982.

El reconocimiento a Miguel se lo entregó su hermano Leonardo Maravilla Pérez, otrora estrella del baloncesto cubano.