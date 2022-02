La Isla gana, 4-3, a Villa Clara y se juega el tercero

3 El juego, 4-3

Isla de la Juventud: José Luis Bring recibe pelotazo. Eliseo Rojas jit en rolling entre 1B y 2B

2 El juego, 4-3

Isla de la Juventud: Yordanys Acebal Pérez (R) out por el 2B en lo corto del central. Luis Ángel Rojas Aguilar (3B) out al guante del 1B. Jhony Hardy González (JC) out de SS a 1B.

0 carreras, 0 jit, 0 quedados

Villa Clara: Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) out en rolling de 3B a 1B. Cristhian Leonardo Rodríguez García (SS) out en línea fuerte por 3B. Magdiel Gómez out de pícher a 1B.

1 El juego, 4-3

Isla de la Juventud: P: Lanza Elier Carrillo Suárez (d) Jhony Hardy González (JC) infield hit por el SS y llega a 2B por error en tiro de Cristian Rodríguez. José Luis Bring Guerra (JD) infield hit. Eliseo Rojas Castellano (JI) jit de rolling al derecho que impulsa la primera carrera (anota Jhony Hardy Glez), y José Luis Bring llega a 3B. Aquimo Jiménez Oliva (SS) recibe boleto. Con las bases llenas (1B: Aquimo, 2B: Eliseo y 3B: Bring), Luis Felipe Rivera Despaigne (1B) jit por primera al jardín derecho, e impulsa dos carreras (anotan Bring y Eliseo) y Aquimo a 3B. Dainier Gálvez Guerra (2B) quieto en 1B, forzado en 2B Luis Felipe Rivera, impulsa la cuarta carrera (anota Aquimo Jiménez). Leonardo Urgellés González (D) batea para doble play.

4 carreras, 4 jits (sencillos de Jhony Hardy González, José Luis Bring, Eliseo Rojas y Luis Felipe Rivera), 0 quedados



Villa Clara: P: Lanza Alberto Hechevarría González (d). Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) out en fly al central. Reidel Pedraza Fernández (1B) recibe pelotazo. Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) se poncha. Jonrón de Yeniet Pérez Romero (BD) impulsa dos carreras (anotan Pedraza y Yeniet). Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) impulsa la tercera con jonrón. Doble de Juan Carlos López Rojas (JD) Ariel Pestano Rosado (R) se ponchó.

3 carreras, 3 jits (jonrones de Yeniet Pérez y Leandro Turiño, doble de Juan Carlos López), 1 quedó en circulación



Anotación por entradas:

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Domingo, 13 de febrero de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Isla de la Juventud 4 0 4 4 0 Villa Clara 3 0 3 4 1 Ganó Perdió Salvó