Industriales-Villa Clara: 0-0, y empieza el tercero

2 El juego, 0-0

Industriales: 4-Andrés Hernández Díaz (3B) out en fly al derecho. 5-Jorge Luis Barcelán Rodríguez out en rolling de SS a 1B (JI). 6-Yasiel Santoya Zulueta (1B) out en fly al central.

0 carreras, 0 jit, 0 error, 0 quedados en circulación

Villa Clara: 4-Yeniet Pérez Romero (BD) out en foul fly al receptor. 5- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) out en fly a 2B. 6- Juan Carlos López Rojas (JD) out en fly al derecho.

0 carreras, 0 jit, 0 error, 0 quedados en circulación

1 El juego, 0-0

Industriales: P: Lanza Javier Mirabal Espinosa. 1-Alberto Calderón Montero (JC) out de SS a 1B. 2-Jorge Enrique Alomá Herrera (SS) se ponchó. 3-Yhosvani Peñalver Darcourt (JD) out en fly al SS.

0 carreras, 0 jit, 0 error, 0 quedados en circulación

Villa Clara: P: Pedro Ángel Álvarez Jiménez. 1-Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) out de 3B a 1B. 2.Reidel Pedraza Fernández (1B) y 3-Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) se poncharon.

0 carreras, 0 jit, 0 error, 0 quedados en circulación

Anotación por entradas:

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Martes, 15 de febrero de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Industriales 0 0 0 0 0 Villa Clara 0 0 0 0 0 Ganó Perdió Salvó Jonrones