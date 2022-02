Industriales gana, 6-3, el sellado

4 El juego, 3-2, a favor de Industriales

Industriales: Yassiel Santoya out rolling de 3B a 1B. Lázaro Ponce out en línea bien colocada al jardín izquierdo. Juan Carlos Torriente recibe boleto y llega a 2B por jit al izquierdo de Alberto Calderón. Sandy William Menocal out en foul fly a lo corto del derecho en atrapada del 1B.

0 carrera, 1 jit (sencillo de Alberto Calderón)



Villa Clara: Ariel Pestano y Yuri Fernández se ponchan. Cristian Rodríguez out de 2B a 1B.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados

5 El juego, 3-2, a favor de Industriales

Industriales: Yhosvani Peñalver se poncha. Jorge Enrique Alomá jit al central y llega a 2B por jit de Dayron Blanco. Jorge Luis Barcelán out en fly al central. Yassiel Santoya out de pícher a 1B

0 carreras, 2 jits (sencillos de Jorge Alomá y Dayron Blanco), 2 quedaron

6 El juego, 3-2, a favor de Industriales

Industriales: Lázaro Ponce jit de línea al central y llega a 2B cuando falla Juan Carlos Torriente de SS a 1B y luego ancla en 3B al fallar Alberto Calderón, queda en circulación al poncharse Sandy William Menocal.

0 carrera, 1 jit (sencillo de Lázaro Ponce), 1 quedó en circulación

Villa Clara: Leandro Turiño. Juan Carlos López jit de línea al izquierdo. Ariel Pestano out en fly a lo corto del central fildeado por el torpedero. Yuri Fernández out a lo corto del central y Juan Carlos es out en 3B.

0 carrera, 0 jit

Parte alta del quinto capítulo. (Foto: Captura de pantalla)

Villa Clara: Magdiel Gómez se ponchó. Reidel Pedraza out en rolling de SS a 1B. Yurién Vizcaíno recibe boleto y se roba 2B. Yeniet Pérez out de 3B a 1B.

0 carrera 0 jit, 1 quedó