Guantánamo gana, 2-1, a Villa Clara en el cuarto

Anotación por entradas:

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Lunes, 1.o de marzo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Guantánamo 0 0 2 2 5 0 Villa Clara 1 0 0 1 4 0 Ganó Perdió Jonrones

4 El juego, 2-1, a favor de Guantánamo

3 El juego, 2-1, a favor de Guantánamo

Guantánamo: Biorgelvis Roque recibe boleto y llega a 2B por pass ball del receptor Julio Miranda. Eulogio Marcilli jit al derecho, y Biorgelvis llega a 3B. Luis Ángel Sánchez jit de rolling al derecho que impulsa el empate de Guantánamo (anota Biorgelvis Roque). Eulogio Marcillí a 2B. Pedro Pablo Revilla batea para doble play 54-43 y Luis Ángel Sánchez es out. Robert Luis Delgado jit de línea al derecho que impulsa la segunda (anota Eulogio Marcillí). Over Cremet se ponchó.

2 carreras, 3 jits, 0 error, 1 quedó en circulación

Villa Clara: Magdiel Gómez conecta infield hit de rolling. Reidel Pedraza al bate, y por pass ball del receptor Yasmani Velázquez, Magdiel Gómez llega a 2B. Reidel Pedraza conecta jit al izquierdo y Magdiel Gómez ancla en 3B. Con hombres en 1B y 3B, Yurién Vizcaíno se ponchó. Yeniet Pérez out en foul fly al receptor. Leandro Turiño out en fly al derecho.

0 carrera, 2 jits, 2 quedaron en circulación

2 El juego, 0-1, a favor de Villa Clara

Guantánamo: 7- Yoelkis Baró Sinclar (SS) se poncha y out 13. 8- Yoandri Guibert Díaz (JI) out en fly al 3B. 9- Yasmani Velázquez Flores (R) out 43 en rolling por 2B.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados

Villa Clara: 6- Juan Carlos López Rojas (JD) recibe boleto. 7- Julio Enrique Miranda Manso (R) out 43 en rolling por 2B. Juan Carlos López a 2B. 8- Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) recibe boleto. Wild pitch y Juan Carlos López a 3B y Yuri Marcos Fernández a 2B. 9- Cristhian Leonardo Rodríguez García (SS) se embasa por jugada de filder's choice y Yuri Fernández es out 4 en 2B. Magdiel Gómez al bate y Christian Rodríguez es cogido robando en 2B.

0 carreras, 0 jit, 1 quedó en circulación

1 El juego, 0-1, a favor de Villa Clara

Guantánamo: P: Javier Mirabal Espinosa (d). 1- Biorgelvis Roque Abad (JC) se ponchó. 2- Eulogio Marcilli Utria (2B) jit al derecho y llega a segunda por jit al izquierdo de 3- Luis Ángel Sánchez Rodríguez (3B). 4- Pedro Pablo Revilla Leyva (BD) recibe boleto. Con bases llenas, 5- Robert Luis Delgado Bueno (JD) es out en fly al camarero en lo corto del derecho. 6- Over Cremet Plana (JI) out en línea por 2B.

0 carreras, 2 jits, 0 error, 3 quedaron.

Villa Clara: P: Pablo Aníbal Salgado Manfugás. 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) jit al derecho. 2- Raidel Pedraza Fernández (1B) falla en out 53 y Magdiel Gómez a 2B. 3- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) out 63 en rolling por el SS. 4- Yeniet Pérez Romero (1B) línea de jit al izquierdo que impulsa la primera carrera (anota Magdiel Gómez). 5-Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) se ponchó

1 carrera, 2 jits, 0 error, 1 quedó en circulación

Alineaciones iniciales: