Villa Clara gana, 3-2, a Guantánamo

Anotación por entradas:

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

Miércoles, 2 de marzo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Guantánamo 0 1 1 0 2 5 3 Villa Clara 0 0 2 1 3 5 0 Ganó Perdió Jonrones Pedro Pablo Revilla (GTM)

5 El juego, 2-3

Guantánamo: Yasmani Velázquez jit de rolling por el central

4 El juego, 2-3

Guantánamo: Pedro Pablo Revilla se ponchó. Robert Luis Delgado triple al jardín izquierdo, aprovechando la demora de Yurién Vizcaíno. Over Cremet Plana recibe boleto y se roba la 2B cuando bateaba Yoelkis Baró, que se ponchó. Daykel Manso es out en fly al central.

0 carrera, 1 jit, 0 error, 2 quedaron

Villa Clara: Yuri Fernández out en línea al derecho. Cristian Rodríguez out 13, en rolling por el box. Magdiel Gómez conecta triple por el izquierdo. Reidel Pedraza se embasa por error en tiro del 2B Eulogio Marcilli y Magdiel Gómez anota desde 3B la tercera carrera de Villa Clara. Yurién Vizcaíno conecta jit al izquierdo, y Reidel Pedraza avanza a 3B. Yeniet Pérez out en fly al izquierdo.

1 carrera, 2 jits, 1 error, 2 quedaron

3 El juego, 2-2

Guantánamo: 8- Daykel Manso del Toro (BD) recibe boleto. 9- Yasmani Velázquez Flores (R) out en sacrificio de rolling por 1B y Daykel Manso a 2B. Yoandri Guibert al bate y por wild pith de Oscar Hernández, el corredor avanza a 3b. Yoandri Guibert se poncha. Eulogio Marcillí jit de rolling al SS, que impulsa la segunda carrera (anota Daykel Manso). Luis Ángel Sánchez es out 13, de pícher a 1B.

1 carrera, 1 jit 0 error, 1 quedó

Villa Clara: Reidel Pedraza conexión por 1B, y por error del inicialista Pedro Pablo Revilla, llega a 2B. Yurién Vizcaíno out en 43, en rolling por 2B. Reidel Pedraza avanza a 3B. Yeniet Pérez es out 43 en rolling por segunda, e impulsa la primera carrera de Villa Clara (anota Reidel Pedraza). Yurién Vizcaíno es out 43 en rolling por 2B y R. Pedraza avanza a 3B. Leandro Turiño recibe boleto. Bateando Juan Carlos López, Leandro Turiño se roba la 2B. Juan Carlos López conecta jit al jardín central, y por error en tiro del jardinero llega a tercera base. Leandro Turiño anota la segunda carrera de Villa Clara. Se poncha Julio Enrique Miranda.

1 carrera, 1 jit, 2 errores, 1 quedó



2 El juego, 1-0

Guantánamo: 4- Pedro Pablo Revilla Leyva (1B) conecta jonrón e impulsa la primera carrera de Guantánamo. 5- Robert Luis Delgado Bueno (JD) recibe boleto. 6- Over Cremet Plana (JI) se poncha y Robert Luis Delgado se roba al 2B. 7- Yoelkis Baró Sinclar (SS) es out en línea a 1B y Robert Luis Delgado es out, doblado cuando intentaba llegar a 3B.

1 carrera, 1 jit, 0 error, 0 quedados

Villa Clara: 6- Juan Carlos López Rojas (JD) línea de jit al central. 7- Julio Enrique Miranda Manso (R) jit de rolling al izquierdo, y J.C. López avanza a 2B. 8- Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) se embasa por jugada de filder's choice y es forzado en 3B Juan Carlos López. Julio Miranda avanza a 2B. 9- Cristhian Leonardo Rodríguez García (SS) es out en fly al derecho. Magdiel Alfredo Gómez out 3 sin asistencia en toque por 1B.

0 carrera, 2 jits, 0error, 2 quedaron

1 El juego, 0-0

Guantánamo: P: Oscar Hernández Orta (z). 1- Yoandri Guibert Díaz (JC) jit al SS. 2- Eulogio Marcilli Utria (2B) out en fly al central. 3- Luis Ángel Sánchez Rodríguez (3B) out en fly al derecho, y de jardinero derecho a 1B es out Yoandri Guibert.

0 carrera, 1 jit, 0 error, 0 quedados

Villa Clara: P: Daniel A. Blanco Franco. 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) out 53 en rolling por 3B. 2- Raidel Pedraza Fernández (1B) recibe pelotazo. 3- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) out en fly al torpedero en lo corto al central. 4- Yeniet Pérez Romero (BD) recibe basa por bolas y Pedraza avanza a 2B. 5- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) se embasa por jugada de filder's choice en rolling fuerte por el SS y Yeniet Pérez es out 64, forzado en 2B.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 2 quedaron

Alineaciones iniciales: