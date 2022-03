Primer encuentro entre Villa Clara y Sancti Spíritus en la 61 SNB

Anotación por entradas:

ESTADIO JOSÉ ANTONIO HUELGA, Sancti Spíritus

(Sábado, 5 de marzo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 0 0 0 0 Sancti Spíritus 2 2 2 0 Ganó Perdió Salvó Jonrones

1

Villa Clara: 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) out 53. Reidel Pedraza Fernández es out de pícher a 1B. Juan Carlos López Rojas recibe base por bolas. Yurién Vizcaíno es out en fly al central.

Sancti Spíritus: Rodoleisi Moreno González out en fly al derecho. Moisés Esquerrés Valdés jit de línea al central. Daviel -Gómez Montero y Frederich Cepeda Cruz reciben boleto. P: Sale Daniel Conde y entra Pedro Manuel Castillo. Yunier Mendoza Alfonso jit al derecho que impulsa dos carreras (anotan M. Esquerrés de Daviel Gómez). Carlos Gómez Roque conecta línea al derecho. Alberto Rodríguez SorÍ batea para doble play.