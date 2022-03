Villa Clara por el desquite frente a Ciego de Ávila

Anotación por entradas:

ESTADIO JOSÉ RAMÓN CEPERO, Ciego de Ávila

(Miércoles, 9 de marzo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 0 0 0 1 0 Ciego de Ávila 0 0 0 0 0 Ganó Perdió Salvado

3 El juego, 0-0

Villa Clara: 8- Julio Enrique Miranda Manso (R) se ponchó. 9- Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) out en fly al izquierdo. Magdiel Gómez jit de rolling al central

2 El juego, 0-0

Villa Clara: 5- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) out 63 en rolling por el SS. 6- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) out en fly al central. 7- Ottoniel González Véliz (JD) out en fly al pícher.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados



Ciego de Ávila: 4- Osvaldo Vázquez Torres (BD) out 53 en rolling por 3B. 5- Abdel Civil González (JD) out en fly al central. 6- Rubén Valdés Expósito (3B) recibe boleto. 7- Dainier Hernández Hernández (1B) se ponchó.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 1 quedó en circulación



1 El juego, 0-0

Villa Clara: P: Luis Alberto Marrero Torres (d). 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (SS) es out 43 en rolling por segunda. 2- Ariel Alejandro Díaz Paret (2B) se poncha. 3- Reidel Pedraza Fernández (1B) recibe boleto. 4- Yeniet Pérez Romero (BD) out en fly al izquierdo.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 1 quedó en circulación



Ciego de Ávila: P: Oscar Hernández Orta (z). 1- Danny Luaces Lenes (JC) se ponchó. 2- Yorbis Borroto Jáuregui (SS) out en foul fly a 1B. 3- Yudiel González Torres (JI) se ponchó.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados

Alineaciones iniciales: