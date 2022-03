Jonrón de Juan Carlos López, y Villa Clara pierde, 4-5

Anotación por entradas:

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Jueves, 31 de de marzo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Sancti Spíritus 3 0 0 2 0 5 5 0 Villa Clara 0 0 0 0 4 4 5 1 Ganó Perdió Jonrón Carlos Gómez Roque (SSP)

5 El juego, 5-1

Sancti Spíritus: Rodoleisi Moreno jit de rolling al derecho. Daviel Gómez se poncha. Frederich Cepeda batea para doble play 4663 en rolling por 2B, y Rodoleisi Moreno es out.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: Ottoniel González se ponchó. Yuri Fernández es out en fly al central. Cristian Rodríguez jit de rolling al derecho. Ariel Díaz Paret doble de línea al derecho que impulsa la primera carrera de Villa Clara (anota Cristian Rodríguez). Reidel Pedraza jit de línea al derecho, que impulsa la segunda carrera (anota Ariel Díaz Paret). Juan Carlos López conecta jonrón por el izquierdo, que impulsa la tercera y la cuarta de Villa Clara

4 El juego, 5-0

Sancti Spíritus: Carlos Gómez se embasa por error del torpedero Cristian Rodríguez en rolling por el SS. Moisés Esquerrés recibe boleto, y Carlos Gómez avanza a 2B. César Hernández se sacrifica de jit en toque 41, Moisés Esquerrés avanza a 2B y Carlos Gómez avanza a 3B. Yunior Ibarra conecta doble al derecho que impulsa dos carreras (anotan Carlos Gómez y Moisés Esquerrés), y es out 845 intentando llegar a 3B. Alberto Rodríguez es out en fly al derecho.

2 carreras, 2 jits, 1 error, 0 quedados en circulación

Villa Clara: Yeniet Pérez out en fly. Yurién Vizcaíno se poncha. Julio Enrique Miranda out 5 en línea a 3B.

0 carreras. 0 jits, 0 errores, 0 quedados

3 El juego, 3-0

Sancti Spíritus: Rodoleisi Moreno recibe pelotazo. Daviel Gómez out 43 en rolling .por 2B, y Rodoleisi Moreno avanza a 2B. Frederich Cepeda recibe boleto intencional. Yunier Mendoza batea para doble play 3661 en rolling por 1B, y Frederich Cepeda es out.

0 carreras, 0 jits, 0 errores. 1 quedó en circulación.

Villa Clara: Ariel Díaz Paret out en fly al derecho. Reidel Pedraza out 43 en rolling por 2B. Juan Carlos López out 53 en rolling por 3B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados



2 El juego, 3-0

Sancti Spíritus: 7- César Y. Hernández Marrero (JI) out 53 en rolling por 3B. 8- Yunior Ibarra Araque (R) se poncha. 9- Alberto Rodríguez Sorí (JD) out 63 en rolling por el SS.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: 7- Ottoniel González Véliz (JC) se poncha. 8- Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) se poncha. 9- Cristhian Leonardo Rodríguez García (SS) out 43 en rolling por 2B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

1 El juego, 3-0

Sancti Spíritus: P: Freddy Asiel Álvarez (d). 1- Rodoleisi Moreno González (3B) out en fly al SS. 2- Daviel Gómez Montero (2B) out 43 en rolling por la intermedia. 3- Frederich Cepeda Cruz (BD) jit de rolling al central. 4- Yunier Mendoza Alfonso (1B) jit de rolling por el central, y Frederich Cepeda avanza a 2B. 5- Carlos Gómez Roque (JC) jonrón de fly por el izquierdo que impulsa tres carreras (anotan Frederich Cepeda, Yunier Mendoza y Carlos Gómez). 6- Moisés Esquerrés Valdés (SS) out en fly al derecho.

3 carreras, 3 jits, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: P: Alex Guerra Garce (z). 1- Ariel Alejandro Díaz Paret (2B) jit de línea al derecho, y es out 86 tratando de llegar a 2B. 2- Reidel Pedraza Fernández (1B) recibe boleto. 3- Juan Carlos López Rojas (JD) doble de rolling al izquierdo y Reidel Pedraza llega a 3B. 4- Yeniet Pérez Romero (BD) se poncha. 5- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) recibe boleto. Con las bases llenas, 6- Julio Enrique Miranda Manso (R) out en fly al izquierdo.

0 carreras, 2 jits, 0 errores, 3 quedaron en circulación

Alineaciones iniciales: