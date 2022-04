La Isla gana, 8-4, y empata con Villa Clara a dos victorias

Anotación por entradas:

ESTADIO CRISTÓBAL LABRA, Nueva Gerona

(Miércoles, 20 de abril de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4 9 0 Isla de la Juventud 0 3 0 5 0 0 0 0 - 8 12 1 Ganó Jonathan Carbó Campoalegre (6-4) Perdió Oscar Hernández Orta (3-4) Salvó Franklin Quintana (10)

9 El juego, 4-8

Villa Clara: Frank Carlos Reyes Muñoz (batea por Yeniet Pérez) out 63 en rolling por el SS. Leandro Turiño se ponchó. Ariel Pestano out 41 en rolling al camarero y pícher que cubrió en 1B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

8 El juego, 4-8

Villa Clara: Yosbel Borges conecta doble de línea al central. Reidel Pedraza jit de rolling al izquierdo, que impulsa la cuarta carrera de Villa Clara (anota Yosbel Borges). Juan Carlos López se poncha. Yurién Vizcaíno batea para doble play 63, y Reidel Pedraza es out.

1 carrera, 2 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación

Isla de la Juventud: Yasmani Viera out en fly al derecho. Aquimo Jiménez out en línea al derecho. Dainier Gálvez out 3 en rolling por 1B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

7 El juego, 3-8

Villa Clara: P: Sale Jonathan Carbó en entra Franklin Quintana Gamboa. Leandro Turiño se ponchó. Julio Enrique Miranda es out 63 en rolling por el SS. Cristian Rodríguez jit en rolling por 2B. Magdiel Gómez al bate, y por pass ball Cristian Rodríguez avanza a 2B. Magdiel Gómez sigue bateando y conecta jit de rolling al izquierdo que impulsa la tercera carrera de Villa Clara. Yosbel Borges bateando y Magdiel Gómez es out 26 en 2B.

1 carrera, 2 jits, 0 errores, 0 quedados

Isla de la Juventud: Cambio en la receptoría: Sale Julio Enrique MIranda y entra Ariel Pestano. Yordanys Acebal es out 53 en rolling por 3B. Eddy Rodríguez es out en línea 6. José Luis Bring jit de rolling al central. Eliseo Rojas out en fly al izquierdo.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

6 El juego, 2-8

Villa Clara: Juan Carlos López recibe boleto. Yurién Vizcaíno se embasa por jugada de filder's choice 36 y es out Juan Carlos López. Yeniet Pérez batea para doble play 6443 y Yurién Vizcaíno es out.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Isla de la Juventud: Dainier Gálvez es out 63 en rolling por el SS. Luis Ángel Rojas jit de línea al derecho. Alexander Almarales batea para doble play 4663 y Luis Ángel Rojas es out.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 0 quedados en circulación

5 El juego, 2-8

Villa Clara: Yeniet Pérez conecta doble por el izquierdo. Leandro Turiño recibe boleto y Yeniet Pérez avanza a 2B. Julio Enrique Miranda es out en infield fly por 1B. Cristian Rodríguez conecta jit en rolling por el SS, Leandro Turiño avanza a 2B y Yeniet Pérez a 3B. Con las bases llenas, Magdiel Gómez jit de rolling al derecho, que impulsa dos carreras (anotan Yeniet Pérez y Leandro Turiño), y Cristian Rodríguez avanza a 2B. Yosbel Borges recibe boleto, Magdiel Gómez avanza a 2B y Cristian Rodríguez a 3B. Con bases llenas, Reidel Pedraza batea para doble play 6443 y Yosbel Borges es out.

2 carreras, 3 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Isla de la Juventud: José Luis Bring out 13 en rolling por el box. Eliseo Rojas jit de rolling al izquierdo. Yasmani Viera al bate, y Eliseo Rojas se roba la 2B. Yasmani Viera sigue bateando es out 63 en rolling por el SS. Aquimo Jiménez se ponchó.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

4 El juego, 0-8

Villa Clara: Magdiel Gómez es out 43 en rolling por 2B. Yosbel Borges doble de línea por el derecho. Reidel Pedraza out en fly al 3B. Juan Carlos López recibe boleto. Yurién Vizcaíno se ponchó.

0 carreras. 1 jit, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Isla de la Juventud: José Luis Bring jit en toque de rolling. Eliseo Rojas se sacrifica de jit y José Luis Bring avanza a 2B. Yasmani Viera recibe boleto intencional. Aquimo Jiménez es out en rolling por 1B, Yasmani Viera avanza a 2B y José Luis Bring llega a 3B. Dainier Gálvez Guerra recibe boleto intencional. Con las bases llenas, Luis Ángel Rojas conecta jit de fly al derecho que impulsa la cuarta y quinta carreras (anotan José Luis Bring y Yasmani Viera) y Dainier Gálvez avanza a 3B. P: Sale Oscar Hernández y entra Raidel Alfonso Martínez (d). Alexander Almarales conecta jit al derecho que impulsa la sexta carrera (anota Dainier Gálvez). Yordanys Acebal conecta doble al central que impulsa dos carreras (anotan Luis Ángel Rojas y Alexander Almarales). Eddy Rodríguez es out en fly al central.

5 carreras, 0 errores, 1 quedó en circulación.

3 El juego, 0-3

Villa Clara: 7- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) se poncha. J8- Julio Enrique Miranda Manso (R) es out 53 en rolling por 3B. 9- Cristhian Leonardo Rdguez García (SS) es out 13 en rolling al pícher.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación

Isla de la Juventud: Dainier Gálvez se ponchó. Luis Ángel Rojas jit de línea al central. Alexander Almarales se embasa por jugada de filder's choice 64 y Luis Ángel Rojas es out. Yordanys Acebal recibe boleto y Alexander Almarales avanza a 2B. Eddy Rodríguez se poncha.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 2 quedaron en circulación

2 El juego, 0-3

Villa Clara: 4- Juan Carlos López Rojas (BD) jit de rolling al derecho. 5- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) se ponchó. 6- Yeniet Pérez Romero (3B) batea para doble play 5443, y Juan Carlos López es out.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 0 quedados en circulación

Isla de la Juventud: 6- Luis Ángel Rojas Aguilar (3B) jit de rolling al izquierdo. 7- Alexander Almarales Pérez (BD) recibe boleto y Luis Ángel Rojas avanza a 2B. 8- Yordanys Acebal Pérez (R) jit de rolling al central, y Luis Ángel Rojas anota la primera carrera de la Isla de la Juventud, y Alexander Almarales avanza a 2B. 9- Eddy Rodríguez Lugo (SS) conecta jit que impulsa a Alexander Almarales con la segunda carrera y Yordanys Acebal avanza a 2B. José Luis Bring conecta línea de jit al izquierdo que impulsa la tercera carrera de la Isla (anota Yordanys Acebal) y Eddy Rodríguez avanza a 2B. Eliseo Rojas out en fly al izquierdo. Yasmani Viera es out 43 en rolling por 2B, Eddy Rodríguez avanza a 3B y José Luis Bring a 2B. Aquimo Jiménez se ponchó.

3 carreras, 4 jits, 0 errores, 2 hombres quedaron en circulación

1 El juego, 0-0

Villa Clara: P: Jonathan Carbó Campoalegre (d). 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) se ponchó. 2- Yosbel Alexander Borges Arango (JD) se embasa por error * del torpedero Eddy Rodríguez Lugo en rolling por el SS. 3- Reidel Pedraza Fernández (1B) batea para doble play 1663 en rolling por 2B y Yosbel Borges es out en 2B.

*Inicialmente, según la transmisión, se había anotado jit de Yosbel Borges.

0 carreras, 0 jit, 1 error, 0 quedados en circulación

Isla de la Juventud: P: Oscar E. Hernández Orta (z). 1- José Luis Bring Guerra (JD) out en fly al derecho. 2- Eliseo Rojas Castellano (JC) out 3 en rolling por 1B. 3- Yasmani Viera García (JI) recibe boleto. 4- Aquimo Jiménez Oliva (1B) recibe boleto y Yasmani Viera avanza a 2B. 5- Dainier Gálvez Guerra (2B) al bate, y Yasmani Viera se roba la 3B. Danier Gálvez sigue bateando y se poncha.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Alineaciones iniciales: