Villa Clara gana, 2-1, en el octavo

Anotación por entradas:

ESTADIO CRISTÓBAL LABRA, Nueva Gerona

(Jueves, 21 de abril de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 0 0 1 0 1 0 0 1 2 10 1 Isla de la Juventud 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 Ganó Perdió Salvó

8 El juego, 2-1

Villa Clara: Cambio en la receptoría: Entra Misael Cañete y sale César Vega. Julio Enrique Miranda jit de rolling al central. Elicer Arrechavaleta García batea por Ottoniel González se sacrifica de jit 54 y Julio Enrique Miranda avanza a 2B. Cristian Rodríguez conecta jit al izquierdo y Julio Enrique Miranda avanza a 3B. Magdiel Gómez se embasa por jugada de filder's choice 46 y Julio Enrique Miranda anota la segunda carrera de Villa Clara, y Cristian Rodríguez es out. Reidel Pedraza al bate, y Magdiel Gómez es out 26 cogido robando.

1 carrera, 1 jit, 0 errores, 0 quedados

Isla de la Juventud: Cambio en el JD: Entra Elicer Arrechavaleta y sale Ottoniel González. Eliseo Rojas conecta infield jit por 3B.

7 El juego, 1-1

Villa Clara: Magdiel Gómez jit de línea al izquierdo. Yosbel Borges al bate, y Magdiel Gómez se roba la 2B. Yosbel Borges sigue bateando es out 43 en rolling por 2B y Magdiel Gómez llega a 3B. P: Sale Norvis Navarro y entra Kendry Hernández Brown (d). Reidel Pedraza recibe boleto intencional. Yeniet Pérez al bate, y por wild pitch, Reidel Pedraza avanza a 2B. Yeniet Pérez sigue bateando y se poncha. Yurién Vizcaíno recibe boleto intencional. Con las bases llenas, Ariel Pestano es out en rolling por 1B.

0 carreras, 2 jits, 0 errores, 3 quedaron en circulación

Isla de la Juventud: Aquimo Jiménez out 3 en línea a 1B. César Vega doble al central. Misael Cañete Gutiérrez corre en 2B. Eddy Rodríguez se ponchó. José Luis Bring out en fly al central.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

6 El juego, 1-1

Villa Clara: Ariel Pestano out en fly al central. Julio Enrique Miranda recibe boleto. Ottoniel González se ponchó. Cristian Rodríguez se embasa por jugada de filder's choice 64 y Julio Enrique Miranda es out.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

Isla de la Juventud: P: Sale Freddy Asiel Álvarez y entra Pedro Manuel Castillo (z). Jander Santamaría se ponchó. Dainier Gálvez es out 63 en rolling por el SS. Luis Ángel Rojas out en fly al izquierdo.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

5 El juego, 1-1

Villa Clara: Cristian Rodríguez recibe boleto. Magdiel Gómez conecta jit de línea al izquierdo y Cristian Rodríguez avanza a 2B. Yosbel Borges jit de rolling en toque por el box, Magdiel Gómez avanza a 2B y Cristian Rodríguez a 3B. Con las bases llenas, Reidel Pedraza se embasa por jugada de filder's choice 32, Cristian Rodríguez es out en home, Yosbel Borges avanza a 2B y Magdiel Gómez a 3B. Yeniet Pérez conecta fly de sacrificio por el izquierdo y entra la primera carrera de Villa Clara (anota Magdiel Gómez). Yurién Vizcaíno es out en foul fly por 1B.

1 carrera, 2 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Isla de la Juventud: José Luis Bring out 53 en rolling por 3B. Eliseo Rojas out 43 en rolling por 2B. Yasmani Viera out 53 en rolling por 3B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

4 El juego, 0-1

Villa Clara: Yeniet Pérez jit del rolling al central. Yurién Vizcaíno recibe boleto y Yeniet Pérez avanza a 2B. Ariel Pestano se embasa por jugada de filder's choice 15, Yeniet Pérez es out en 3B y Yurién Vizcaíno avanza a 2B. Julio Enrique Miranda se ponchó. Ottoniel González se poncha.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Isla de la Juventud: Aquimo Jiménez out 53 en rolling por 3B. César Vega out en foul fly por 1B. Eddy Rodríguez out 43 en rolling.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados



3 El juego, 0-1

Villa Clara: 8- Ottoniel González Véliz (JD) se poncha. 9- Cristhian Leonardo Rdguez García (SS) out 43 en rolling por 2B. Magdiel Gómez jit de rolling al izquierdo. Yosbel Borges jit de rolling por el derecho y Magdiel Gómez avanza a 2B. Reidel Pedraza out en fly al izquierdo.

0 carreras, 2 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Isla de la Juventud: Eliseo Rojas out en fly al izquierdo. Yasmani Viera jit de línea al izquierdo. Jander Santamaría out en fly a 2B. Dainier Gálvez jit del línea al lizquierdo y Yasmani Viera llega a 2B. Luis Ángel Rojas es out 3 en rolling por 1B.

0 carreras, 2 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación



2 El juego, 0-1

Villa Clara: 4- Yeniet Pérez Romero (3B) jit de línea al central. 5- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) jit de línea por el derecho y Yeniet Pérez avanza a 2B. 6- Ariel Pestano Rosada (BD) se ponchó. 7- Julio Enrique Miranda Manso (R) batea para doble play 4663 y Yurién Vizcaíno es out.

0 carreras, 2 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

Isla de la Juventud: 5- Dainier Gálvez Guerra (2B) jit de rolling al central y por error del jardinero central Yosbel Borges, llega a 2B. 6- Luis Ángel Rojas Aguilar (3B) recibe pelotazo. 7- Aquimo Jiménez Oliva (1B) recibe boleto, y Luis Ángel Rojas avanza a 2B y Dainier Gálvez a 3B. 8- César Vega Revé (R) recibe boleto que impulsa la primera carrera de la Isla de la Juventud (anota Dainier Gálvez), Luis Ángel Rojas avanza a 3B y César Vega a 2B. 9- Eddy Rodríguez Lugo (SS) batea para doble play 1223 y Luis Ángel Rojas es out. José Luis Bring se embasa por jugada de filder's choice y César Vega es out en 3B.

1 carrera, 1 jit, 1 error, 1 quedó en circulación

1 El juego, 0-0

Villa Clara: P: Dorvis Lornet Navarro Queralta (z). 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) out 3 en rolling por 1B. 2- Yosbel Alexander Borges Arango (JC) out 31 en rolling por 1B y pícher que cubrió la inicial. 3- Reidel Pedraza Fernández (1B) out en fly al guante del inicialista.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Isla de la Juventud: P: Freddy Asiel Álvarez Sáez (d). 1- José Luis Bring Guerra (JD) out 63 en rolling por el SS. 2- Eliseo Rojas Castellano (JC) recibe boleto. 3- Yasmani Viera García (JI) al bate y Eliseo Rojas se roba la 2B. Yasmani Viera out 43 en rolling por 2B. 4- Jander Santamaría Casero (BD) out 3 en rolling por 1B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación



Alineaciones iniciales: