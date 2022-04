Villa Clara gana, 5-3, y batea en el tercero

Anotación por entradas:

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Jueves, 28 de abril de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Matanzas 3 0 0 3 4 1 Villa Clara 0 5 4 6 0 Ganó Perdió Jonrones

3 El juego 3-5

Matanzas: Jefferson Delgado es out 63 en rolling por el SS. Javier Camero out en fly al 2B. Bárbaro E. Arruebarruena out 5 en línea al antesalista.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: Yeniet Pérez es out 63 en rolling al SS. Leandro Turiño jit de línea al central

2 El juego 3-5

Matanzas: 9- Yoisnel Camejo Delgado (JC) se ponchó. Yadil Mujica out en fly al izquierdo al guante del torpedero. Julio César González out 3 en rolling por 1B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: 4- Yeniet Pérez Romero (3B) out en fly al izquierdo. 5- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) jit de línea al central. 6- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) jit de línea al central y llega a 2B y Leandro Turiño llega a 3B por error del jardinero central Yoisnel Camejo. 7- Julio Enrique Miranda Manso (R) se embasa por error en tiro del antesalista Julio César González en rolling 53. Con las bases llenas, 8- Cristhian Leonardo Rdguez García (SS) doble del línea que impulsa dos carreras (anotan Leandro Turiño y Yurién Vizcaíno), Julio Enrique Miranda avanza a 3B. 9- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) conecta jit del línea al central que impulsa dos carreras (anotan Julio Enrique Miranda y Cristian Rodríguez). Yosbel Borges se sacrifica de jit 13 y Magdiel Gómez avanza a 2B. Elicer Arrechavaleta jit del línea por el central, que impulsa la quinta carrera de Villa Clara (anota Magdiel Gómez). Reidel Pedraza es out 43 e rolling por 2B.

5 carreras, 5 jits, 2 errores, 1 quedó en circulación

1 El juego 3-0

Matanzas: P: Freddy Asiel Álvarez Sáez (d). 1-Yadil Mujica Díaz (2B) jit de línea al izquierdo. 2- Julio César González Navarro (3B) conecta jit de rolling al derecho y Yadil Mujica llega a 3B. 3- Jefferson Delgado Castañeda (BD) al bate y por wild pitch entra la primera carrera de Matanzas, y Julio César González llegó a 3B. Jefferson Delgado conecta doble de línea al central que impulsa la segunda carrera (anota Julio César González). 4- Javier Camero Rodríguez (JI) al bate y por wild pitch Jefferson Delgado llega a 3B. Javier Camero sigue bateando y recibe boleto. 5- Bárbaro Erisbel Arrruebarruena (SS) al bate y por wild pitch entra la tercera carrera (anota Jefferson Delgado) y Javier Camero llega a 2B. Bárbaro Erisbel Arrruebarruena sigue bateando se poncha. 6- Juan Miguel Vázquez Turiño (JD) se embasa por jugada de filder's choice 65 y Javier Camero es out en 3B. 7- Yariel Duque Salgado (1B) jit de fly al central y Juan Miguel Vázquez llega a 3B. 8- Andrys Pérez García (R) out en línea 4 al 2B.

3 carreras, 4 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

Gracias a esta atrapada de Magdiel Gómez por fin cayó el tercer out.

Villa Clara: P: Renner Rivero Estrada (d). 1- Yosbel Alexander Borges Arango (JD) se ponchó. 2- Elicer Arrechavaleta García (BD) se ponchó. 3- Reidel Pedraza Fernández (1B) out 13 en rolling por el box.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Alineaciones iniciales: