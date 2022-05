Juego detenido por lluvia, y Villa Clara gana, 2-0 en el cuarto

Anotación por entradas:

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Miércoles, 4 de mayo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Cienfuegos 0 0 0 0 1 0 Villa Clara 0 1 1 2 3 0 Ganó Perdió Jonrón

4 El juego, 0-3

Cienfuegos: Yusniel Ibáñez out en fly al central. Pavel Quesada out en fly al SS. Yoasniel Pérez al bate es out en fly al central al guante del torpedero.

3 El juego, 0-3

Cienfuegos: 8- José Manuel Oramas Vera (2B) se ponchó. 9- Dany Oramas Navarro (JC) recibe boleto. Luis Vicente Mateo se poncha. Richel López se embasa por jugada de filder's choice 54 y Dany Oramas es out forzado en 2B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación

Villa Clara: 9- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) jit de fly al izquierdo. Ariel Díaz Paret se sacrifica de jit 13 y Magdiel Gómez avanza a 2B. Elicer Arrechavaleta al bate. Cambio en la receptoría: Sale Richel López (recibió golpe con el bate) y entra Leonardo Montero Alfonso. Sigue bateando Elicer Arrechavaleta es out 3 en rolling por 1B, Magdiel Gómez avanza a 3B. Reidel Pedraza se embasa por error sobre rolling por 3B del antesalista Pavel Quesada, y por el error Magdiel Gómez anota la segunda carrera. Yeniet Pérez es out en fly al central.

1 carrera, 1 jit, 1 error, 1 quedó en circulación

2 El juego, 0-1

Cienfuegos: 4- Pavel Quesada Pedroso (3B) out 31 en rolling por 1B y pícher que cubrió en la inicial. 5- Yoasnier Emilio Pérez Moreno (JI) doble de fly al central. 6- Edwin Vassel Pedroso (1B) out en foul fly al receptor. 7- Asiel Rodríguez Sardiña (BD) out en línea al box.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

Villa Clara: 4- Yeniet Pérez Romero (3B) out 6 en línea al SS. 5- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) jit de rolling por el SS. 6- Ariel Pestano Rosado (R) jit de rolling al derecho, y Yurién Vizcaíno avanza a 3B. 7- Yosbel Alexander Borges Arango (JC) conecta foul fly de sacrificio al izquierdo que impulsa la primera carrera de Villa Clara (anota Yurién Vizcaíno). 8- Cristhian Leonardo Rdguez García (SS) out en fly al central al guante del torpedero.

1 carrera, 2 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

1 El juego, 0-0

Cienfuegos: P: Oscar Hernández Orta (z). 1- Luis Vicente Mateo Terry (SS) out en fly al central. 2- Richel López Martínez (R) out 63 en rolling por el SS. 3- Yusniel Ibáñez Aragón (JD) out en fly al izquierdo al guante del torpedero.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación

Villa Clara: P: Hermes González León (d). 1- Ariel Alejandro Díaz Paret (2B) es out 53 en rolling por 3B. 2- Elicer Arrechavaleta García (JD) out en fly al central. 3- Reidel Pedraza Fernández (1B) out en fly largo al central.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación

Alineaciones iniciales: