Villa Clara gana, 2-0, y Cienfuegos batea en el sexto

Detalles del segundo juego (sellado el miércoles 4)

Anotación por entradas:

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Jueves, 5 de mayo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Cienfuegos 0 0 0 0 0 0 1 1 Villa Clara 0 1 1 0 0 2 4 1 Ganó Perdió Jonrón

6 El juego, 0-3

Cienfuegos: Luis Vicente Mateo out en fly al derecho

5 El juego, 0-3

Cienfuegos: P: Sale Oscar Hernández y entra Freddy Asiel Álvarez Sáez (d). Edwin Vassel Pedroso es out en fly al central. Asiel Rodríguez se embasa por error del camarero Magdiel Gómez en rolling por 2B. José Manuel Oramas es out en fly al derecho. Dany Oramas es out en fly al izquierdo.

0 carreras, 0 jit, 1 error, 1 quedó en circulación

Villa Clara: Magdiel Gómez es out en línea al central. Ariel Díaz Paret es out 63 en rolling por el SS. Elicer Arrechavaleta se ponchó.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación



4 El juego, 0-3

Cienfuegos: Yusniel Ibáñez out en fly al central. Pavel Quesada out en fly al SS. Yoasniel Pérez al bate es out en fly al central al guante del torpedero.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación

Continuación (jueves 5 de mayo)



Villa Clara: P: Sale Hermes González y entra Abel Campos Carrazana (z). Yurién Vizcaíno recibe boleto. Ariel Pestano batea para doble play 5443 y Yurién Vizcaíno es out. Yosbel Borges jit de línea al central. Cristian Rodríguez se embsa por jugada de filder's choice 54 y Yosbel Borges es forzado en 2B.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

3 El juego, 0-3

Cienfuegos: 8- José Manuel Oramas Vera (2B) se ponchó. 9- Dany Oramas Navarro (JC) recibe boleto. Luis Vicente Mateo se poncha. Richel López se embasa por jugada de filder's choice 54 y Dany Oramas es out forzado en 2B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

Villa Clara: 9- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) jit de fly al izquierdo. Ariel Díaz Paret se sacrifica de jit 13 y Magdiel Gómez avanza a 2B. Elicer Arrechavaleta al bate. Cambio en la receptoría: Sale Richel López (recibió golpe con el bate) y entra Leonardo Montero Alfonso. Sigue bateando Elicer Arrechavaleta es out 3 en rolling por 1B, Magdiel Gómez avanza a 3B. Reidel Pedraza se embasa por error sobre rolling por 3B del antesalista Pavel Quesada, y por el error Magdiel Gómez anota la segunda carrera. Yeniet Pérez es out en fly al central.

1 carrera, 1 jit, 1 error, 1 quedó en circulación

2 El juego, 0-1

Cienfuegos: 4- Pavel Quesada Pedroso (3B) out 31 en rolling por 1B y pícher que cubrió en la inicial. 5- Yoasnier Emilio Pérez Moreno (JI) doble de fly al central. 6- Edwin Vassel Pedroso (1B) out en foul fly al receptor. 7- Asiel Rodríguez Sardiña (BD) out en línea al box.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

Villa Clara: 4- Yeniet Pérez Romero (3B) out 6 en línea al SS. 5- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) jit de rolling por el SS. 6- Ariel Pestano Rosado (R) jit de rolling al derecho, y Yurién Vizcaíno avanza a 3B. 7- Yosbel Alexander Borges Arango (JC) conecta foul fly de sacrificio al izquierdo que impulsa la primera carrera de Villa Clara (anota Yurién Vizcaíno). 8- Cristhian Leonardo Rdguez García (SS) out en fly al central al guante del torpedero.

1 carrera, 2 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

1 El juego, 0-0

Cienfuegos: P: Oscar Hernández Orta (z). 1- Luis Vicente Mateo Terry (SS) out en fly al central. 2- Richel López Martínez (R) out 63 en rolling por el SS. 3- Yusniel Ibáñez Aragón (JD) out en fly al torpedero.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación

Villa Clara: P: Hermes González León (d). 1- Ariel Alejandro Díaz Paret (2B) es out 53 en rolling por 3B. 2- Elicer Arrechavaleta García (JD) out en fly al central. 3- Reidel Pedraza Fernández (1B) out en fly largo al central.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación