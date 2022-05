Villa Clara vence, 2-0, a Cienfuegos en el tercero

Anotación por entradas:

ESTADIO 5 DE SEPTIEMBRE, Cienfuegos

(Martes, 10 de mayo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 0 0 2 2 5 1 Cienfuegos 0 0 0 1 0 Ganó Perdió

Detalles del juego:

3 El juego, 2-0

Villa Clara: 8- Cristhian Leonardo Rdguez García (SS) jit de línea al central. 9- Ariel Alejandro Díaz Paret (2B) se sacrifica de jit en rolling 13 y Cristian Rodríguez avanza a 2B. Elicer Arrechavaleta se poncha. Yosbel Borges conecta doble que impulsa la primera carrera de Villa Clara (anota Cristian Rodríguez). Reidel Pedraza jit de rolling por el dercho, que impulsa la segunda carrera

2 El juego, 0-0

Villa Clara: 4- Yeniet Pérez Romero (3B) jit de línea al derecho. 5- Juan Carlos López Rojas (BD) batea para doble play 6443 y Yeniet Pérez es out. 6- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) batea doble de fly al izquierdo. 7- Julio Enrique MIranda Manso (R) out en fly al izquierdo.

0 carreras, 2 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

Cienfuegos: 5- Edwin Vassel Pedroso (1B) se embasa por error del torpedero Cristian Rodríguez en rolling 6. 6- Asiel Rodríguez Sardiñas (JI) es out en línea al derecho. 7- Adrián Rivera Mora (3B) se poncha. 8- Edson Manuel Portela Ulacia (R) out en foul fly al inicialista.

0 carreras, 0 jits, 1 error, 1 quedó en circulación

1 El juego, 0-0

Villa Clara: P: Luis Serpa Socarrás (d). 1- Elicer Arrechavaleta García (JD) out en línea al central. Yosbel Alexander Borges Arango (JC) es out 43 en rolling por 2B. 3- Reidel Pedraza Fernández (1B) out en rolling por 1B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación

Cienfuegos: P: Oscar Hernández Orta (z). 1- Luis Vicente Mateo Terry (SS) jit de línea al central. 2- Orlando Santos Castelló (2B) se embasa por jugada de flder's choice 64 y Luis Vicente Mateo es out forzado en 2B. 3- Yusniel Ibáñez Aragón (JD) se poncha y Orlando Santos se roba la 2B. 4- Pavel Quesada Pedroso (BD) se ponchó.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

Alineaciones iniciales: