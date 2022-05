Artemisa vs. Villa Clara, ¡al fin!

Azucareros y Cazadores juegan en el estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara, después de que domingo y lunes la lluvia obligó a reprogramar los partidos.

Para hoy se anunció una doble jornada de dos choques a siete entradas, con comienzo a las 11: 00 de la mañana.

Los anfitriones están obligados a barrer en la subserie, para mantenerse en la lucha por clasificar entre los ocho primeros de la 61 Serie Nacional de Béisbol.

Anotación por entradas:

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Martes, 17 de mayo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Artemisa 0 0 1 0 Villa Clara 0 0 0 Ganó Perdió Salvó

Artemisa: P: Javier Mirabal Espinosa (d). 1- Lázaro Dayán Pérez Rodríguez (JC) es out 63 en rolling por el SS. 2- Carlos Yoel Amat Lanio (2B) jit de fly al derecho. 3- Carlos de la Tejeda Vinet (JD) se embasa por jugada de filder's choice 46 y Carlos Yoel Amat es out forzado en 2B. 4- Dayán García Ortega (BD) es out en línea al central.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

Villa Clara: P: Israel Sánchez Cuesta (d). 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) out 63 en rolling por el SS. 2- Yosbel Alexander Borges Arango (JC) out 43 en rolling por 2B. 3- Reidel Pedraza Fernández (1B)se ponchó

Alineaciones iniciales: