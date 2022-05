Villa Clara gana, 5-0, y Artemisa batea en el tercero

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Miércoles, 18 de mayo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Artemisa 0 0 0 0 2 Villa Clara 1 4 5 4 0 Ganó Perdió

3 El juego, 0-5

Artemisa: 7- Dainiel López Arias (SS) es out 63 en línea al SS. 8- Brayan Mera Álvarez (R) se ponchó

2 El juego, 0-5

Artemisa: 4- Dayán García Ortega (BD) out en fly al derecho. 5- Osbel Pacheco Arrascaeta (3B) se poncha. 6- Henry Llorente Luis (1B) out en foul fly al guante el receptor.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación

Villa Clara: 5- Yeniet Pérez Romero (BD) jit de rolling. 6- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) se embasa por jugada de filder's choice 43 y Yeniet Pérez es out. 7- Julio Enrique Miranda Manso (C) conecta jit de línea al central y Yurién Vizcaíno avanza a 2B. 8- Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) al bate, y por wild pitch, Julio Enrique Miranda avanza a 2B y Yurién Vizcaíno a 3B. Yuri Fernández sigue bateando y conecta fly de sacrificio al derecho que impulsa la segunda carrera de Villa Clara (anota Yurién Vizcaíno), y Julio Enrique Miranda llega a 3B. 9- Cristhian Leonardo Rdguez García (SS) conecta jit de línea al derecho que impulsa la tercera carrera (anota Julio Enrique Miranda). Magdiel Gómez conecta doble de línea al derecho que impulsa la cuarta carrera (anota Cristian Rodríguez). Yosbel Borges al bate, y Magdiel Alfredo se roba la 3B, y por error en tiro del receptor Brayan Mera, anota la quinta carrera. Yosbel Borges es out 63 en rolling por el SS.

4 carreras, 4 jits, 1 error, 0 quedados en circulación

1 El juego, 0-1



Artemisa: P: Oscar Hernández Orta (z). 1- Lázaro Dayán Pérez Rodríguez (JC) recibe boleto. 2- Carlos Yoel Amat Lanio (2B) batea para doble play 5443 y Lázaro Pérez es out. 3- Carlos de la Tejeda Vinet (JD) out 43 en rolling por 2B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación

Villa Clara: P: Elian Moreno Leal (d). 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) recibe boleto. 2- Yosbel Alexander Borges Arango (JC) se poncha, y por wild pitch Magdiel Alfredo Gómez llega a 3B. 3- Reidel Pedraza Fernández (1B) se embasa por error de Dainiel López en rolling 6 al SS y por la jugada de filder's choice, Magdiel Alfredo Gómez anota la primera carrera de Villa Clara. 4- Juan Carlos López Rojas (JD) batea para doble play 663 y Reidel Pedraza es out.

1 carrera, 0 jits, 1 error, 0 quedados en circulación

ARTEMISA VILLA CLARA 1- Lázaro Dayán Pérez Rodríguez (JC) 2- Carlos Yoel Amat Lanio (2B) 3- Carlos de la Tejeda Vinet (JD) 4- Dayán García Ortega (BD) 5- Osbel Pacheco Arrascaeta (3B) 6- Henry Llorente Luis (1B) 7- Dainiel López Arias (SS) 8- Brayan Mera Álvarez (R) 9- José A. Castillo Jiménez (JI) P: Elian Moreno Leal (d) 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) 2- Yosbel Alexander Borges Arango (JC) 3- Reidel Pedraza Fernández (1B) 4- Juan Carlos López Rojas (JD) 5- Yeniet Pérez Romero (BD) 6- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) 7- Julio Enrique Miranda Manso (C) 8- Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) 9- Cristhian Leonardo Rdguez García (SS) P: Oscar Hernández Orta (z)