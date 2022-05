Mayabeque vence, 5-3, a Villa Clara en el cuarto

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Sábado, 21 de mayo de 2022/Juego pendiente)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Mayabeque 2 3 0 0 5 3 0 Villa Clara 3 0 0 3 6 1 Ganó Perdió Jonrón

4 El juego, 5-3

Mayabeque: Kevin Gamboa es out 43 en rolling por 2B. Yordanis Calvo out en línea a 2B. Juan Carlos Hernández se poncha.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: P: Sale Assiel Reyes y entra Marlon Vega Travieso (d). Eloy Ferrer conecta doble al izquierdo. Luis Darío Machado conecta jit al central, y Eloy Ferrer avanza a 3B.

3 El juego, 5-3

Mayabeque: Orlando Lavandera se embasa por error del torpedero Ariel Díaz sobre rolling 6 por el SS. Kevin Milián se poncha. Jonah Colomina out en fly al guante del 2B. Jonathan Martínez se poncha.

0 carreras, 0 jits, 1 error, 1 quedó en circulación

Villa Clara: P: Sale Julián Quintana y entra Assiel Reyes Medina (d). Yosbel Borges es out 43 en rolling por 2B. Mailon Tomás es out 43 en rolling por 2B. Ottoniel González es out 63 en rolling por el SS.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

2 El juego, 5-3

Mayabeque: Kevin Milián (JI) recibe boleto. Jonah Alejandro Colomina Rodríguez conecta doble, y Kevin Milián llega a 3B. Jonathan Martínez al bate, y por pass ball entra la tercera carrera de Mayabeque (anota Kevin Milián). Jonathan Martínez sigue bateando y conecta doble de rolling que impulsa la cuarta de Mayabeque (anota Jonas Colomina). Kevin Gamboa conecta jit al central, y llega a 2B con el tiro, y Jonathan Martínez llega a 3B. Yordanis Calvo es out 63 en rolling por el SS. Juan Carlos Hernández conecta fly de sacrificio al central que impulsa la quinta carrera (anota Juan Carlos Hernández). Rafael Fonseca recibe boleto. Javier Carabeo se embasa por jugada de filder' choice y Rafael Fonseca es out en 2B.

3 carreras, 4 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

Villa Clara: P: Sale Mailon Cruz y entra Julián Quintana la Guardia (d). 9- Victor Manuel Hernández Machado (JI) se poncha. Elicer Arrechavaleta se poncha. Ariel Díaz Paret se ponchó.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

1 El juego, 2-3

Mayabeque: P: Raidel Alfonso. Yordanis Calvo recibe boleto. Juan Carlos Hernández jit de rolling al derecho y con el tiro llega a 2B y Yordanis Calvo a 3B. Rafael Fonseca es out y Yordanis Calvo anota la primera carrera de Mayabeque y Juan Carlos Hernández avanza a 3B. Javier Carabeo conecta fly al central que impulsa a Juan Carlos Hernández con la segunda carrera. Orlando Lavandera es out 63 en rolling por el SS.

2 carreras, 1 jit, 0 quedados en circulación

Villa Clara: P: Mailon Cruz (z). 1- Elicer Arrechavaleta García (1B) es out 43 en rolling por 2B. 2- Ariel Alejandro Díaz Paret (SS) conecta jit de rolling por el SS. 3- Yosbel Alexander Borges Arango (JC) jit de rolling al izquierdo. 4- Mailon Tomás Alonso Toledo (BD) conecta doble de rolling que impulsa la primera carrera de Villa Clara. 5- Ottoniel González Véliz (JD) recibe boleto. 6- Eloy Jesús Ferrer Beovides (3B) conecta doble de rolling por el derecho que impulsa dos carreras (anotan Yosbel Borges y Mailon Tomás Alonso) y Ottoniel González avanza a 3B. 7- Luis Darío Machado Santana (R) se poncha. 8- Frank Carlos Reyes Muñoz out en foul fly por 1B.

3 carreras, 4 jits, 0 errores, 2 quedaron