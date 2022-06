Concluyó visita del INDER a Villa Clara

El plan de acciones de reparación y mantenimiento de instalaciones, la preparación de líderes políticos y estudiantiles en la EIDE (Escuela de Iniciación Deportiva) y la EPEF (Escuela de Profesores de Educación Física), el seguimiento y preparación de los juegos escolares nacionales y los juegos juveniles y el vínculo entre INDER, Educación y UJC; fueron algunos de los temas tratados en la reunión de conclusiones de la visita de la delegación nacional del INDER a Villa Clara, desarrollada en horas de la tarde de este sábado en el Gobierno Provincial.

(Foto: Miguel Ernesto Dorta Pedraza)

Osvaldo Vento Montiller, presidente del INDER (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación), puso especial atención en las actividades del Plan de Verano 2022 y solicitó la inserción de los estudiantes de Cultura Física en este. «No puede ser solamente julio y agosto. Debemos recuperar el tope deportivo constante y la competición del fin de semana», precisó el máximo dirigente deportivo del país.

Otros temas tratados durante el intercambio fueron el acompañamiento para el adiestramiento a los graduados de la EPEF y licenciados en Cultura Física, el programa de especialidades en el deporte, con especial atención en las especialidades de posgrado, importantes para mejorar el nivel investigativo sobre el deporte; el carácter metodológico de los profesores y en general cómo hacer Revolución en las comunidades a través del deporte.

«La integración con el INDER ha sido un proceso muy útil, pues nos ha permitido tener una visión de los problemas desde la comunidad, desde el terreno, e incorporarlo a nuestra formación de estudiantes. Poner la ciencia y la tecnología al servicio del deporte es vital para obtener resultados hoy a nivel mundial», explicó Omar Gómez, decano de la Facultad de Cultura Física.

Osvaldo Vento Montiller, presidente del INDER (primero a la izquierda), encabezó el recorrido por las instalaciones del deporte en Villa Clara. (Foto: Lázaro Ernesto Arias)

José Antonio Miranda, director de Alto Rendimiento del INDER, destacó aspectos muy positivos en el territorio como la fabricación de medios e implementos desde la gestión local y los avances en el béisbol. «Villa Clara va avanzando con el béisbol en la base. Con representantes en equipos nacionales del Sub 23, Sub 15 y el equipo de las pequeñas ligas. La provincia entiende que todos los esfuerzos no los puede captar la SNB, sino que hay que trabajar duro también en la base».

Grimaldo Pérez Ventura, director de la EIDE provincial de Villa Clara Héctor Ruiz, tocó el tema de la idoneidad en la labor que se realiza. «Tenemos que darnos cuenta de que todos los grandes atletas no pueden ser profesores o entrenadores».

Luego, Pérez Ventura celebró la calidad del encuentro: «Estas han sido unas conclusiones inéditas. Que han buscado revolucionar cosas en lo técnico y lo estratégico en el deporte, cosas que están mal desde la base hasta el nivel olímpico, a partir de la compleja situación que estamos viviendo. Ha sido una especie de intercambio y de búsqueda de causas de los problemas. Debemos seguir pensando cómo mejorar la educación en el deporte y los sistemas de entrenamiento».

El presidente del INDER visita a los abuelos de Christian Rodríguez, torpedero cifuentense de los equipos Villa Clara y Cuba Sub 23. (Foto: Lázaro Ernesto Arias)

Según la televisora local Telecubanacán, Vento Montiller complementó su recorrido por Villa Clara con la visita a áreas deportivas de los municipios de Cifuentes y Encrucijada. Chequeó instalaciones deportivas de comunidades rurales y combinados de las cabeceras municipales. Atendió planteamientos de profesores y entrenadores de la base de la pirámide deportiva y conoció del desarrollo de los juegos recreativos comunitarios y de la preparación de programas y estrategias para el verano 2022.