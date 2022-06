No hubo baño de agua caliente

No hay manera de conquistar la cima en un torneo de béisbol y eso ocurre no solo con nuestras principales selecciones, sino también en otras categorías como acaba de ocurrir ahora en el Panamericano Sub 23, donde los cubanos no pudieron bañarse de oro en Aguascalientes, México, donde la representación criolla sucumbió este domingo en la discusión del título frente a los anfitriones, cuatro carreras a cero.

El zurdo villaclareño Oscar Hernández, un serpentinero con experiencia en nuestras series nacionales solo pudo caminar hasta el tercer capítulo en el que abandonó la lomita, tras permitir que le pisaran la goma en tres ocasiones, durante el tiempo en que se mantuvo en la colina.

Después de la salida del santaclareño hacia las duchas, trabajaron cuatro relevistas, pero a los cubanos se les convirtió una quimera darle alcance a los monarcas, que demostraron ser los mejores del torneo en el cual finalizaron invictos.

Los bateadores de la Mayor de Las Antillas solo pudieron descifrar los envíos del tirador azteca Jordan Suárez a la altura de la sexta entrada, en la que soportó un par de indiscutibles.

En la fase semifinal Cuba pudo desquitarse de la derrota que había sufrido en la fase clasificatoria, pero ante los mexicanos cayeron en los dos enfrentamientos que efectuaron.

Un segundo lugar es un buen resultado, pero sucede que el béisbol cubano continúa con su sequía de metales dorados y los amantes del deporte de las bolas y los strikes en el Verde Caimán desean ver a sus peloteros en el trono en cualquier categoría.

Como consuelo los cubanos lograron uno de los cuatro boletos puestos en disputa para el campeonato del orbe que tendrá lugar en Taipei de China, para el que además de mexicanos y la tropa de Armando Johnson clasificaron Nicaragua y Venezuela, que cedió ante los pinoleros, 3 a 4 en la discusión del bronce.

En el plantel de los subcampeones había cinco jugadores villaclareños: los monticulistas Oscar Hernández y Randy Cueto y los defensores del cuadro: Christian Rodríguez, Ariel Díaz y Yuri Marcos Fernández, quien disparó un oportuno doblete que permitió doblegar a los nicaragüenses en la jornada sabatina.