Abanderado el sub 23 de béisbol

En la mañana de este sábado 30 de julio fue abanderado en el Tren Blindado el equipo Villa Clara de béisbol que representará a la provincia en la venidera serie de esta categoría, a comenzar el próximo 2 de agosto.

Julio César Álvarez Pérez ha participado, , como preparador físico y asistente, en los tres campeonatos sub 23 en los que Villa Clara ha obtenido medalla, y por vez primera será quien dirija los destinos del barco de los anaranjados.

«Este equipo tiene como punto fuerte el picheo y la defensa, tenemos un colectivo de lanzadores que ha participado tanto en campeonatos nacionales como internacionales. Lo menos fuerte es el bateo de largo alcance, es un defecto que hemos tenido históricamente en los equipos Villa Clara, y este no es la excepción. Hay muy buena química en el equipo porque aunque hay varios jugadores internacionales todos se conocen de su paso por la pirámide deportiva en la EIDE, y en general se llevan muy bien».

Los peloteros y el cuerpo técnico elogiaron la decisión de llevar juegos a los municipios: «Nos gusta mucho, ya que estamos en el verano y es un espectáculo para la gente, y sirve para que las personas de los municipios conozcan a sus atletas, personas que muchas veces no tienen oportunidad de venir al Sandino», argumentó el mánager del conjunto naranja.

Mailon Tomás Alonso Toledo, capitán del equipo, recibió la bandera de manos de Serguey Martín Guerra, miembro de Buró Provincial del Partido en Villa Clara, que atiende el deporte.

«El torneo es un poco corto pero me sirve para seguir enfocándome y mejorando en las dos áreas (picheo y bateo). A mí me gusta batear, este año no lo hice tanto en la Serie Nacional pero es algo que sí hago. En este caso voy actuar como cerrador y concentrarme un poco más en el bateo. Nuestro objetivo es, como mínimo, estar en el podio», explicó Mailon.

El equipo cuenta con 13 atletas que intervinieron en la 61 Serie Nacional, entre ellos cinco peloteros que participaron recientemente en el Panamericano Sub 23. Oscar Ernesto Hernández Orta, lanzador zurdo, es uno de ellos. «Es un campeonato corto y ya el martes voy a salir a lograr la primera victoria para el equipo, para arrancar bien. Esperamos conseguir la mayor cantidad de victorias posible, aunque no vaya a tener muchas salidas el objetivo es aportar cuando pichee», dijo a Vanguardia.

Los atletas, en voz de Cristian Leandro Rodríguez García, ratificaron su compromiso con la fanaticada y el pueblo villaclareño en general. El escritor Lorenzo Lunar, a nombre del movimiento artístico de la provincia, arengó a los peloteros, a quienes habló sobre la vinculación del béisbol con las luchas libertarias, sobre la historia de los Leopardos de Santa Clara y sobre la continuidad histórica y deportiva que representa este equipo.