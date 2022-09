Protagonistas del Sub-23: Por la victoria decisiva

En la tarde de este lunes, Randy Alonso Hernández conectó el hit que sirvió a Villa Clara para dejar al campo a Santiago y empatar la serie final a 2 victorias por bando. Nuestro medio pudo conversar con él y con varios de sus compañeros protagonistas en este partido. «Conecté sobre una recta. Simplemente me concentré en ver algo que viniera en zona y hacer un contacto, y lo logré. Mañana vamos por la decisiva. ¡Villa Clara campeón!», dijo el outfielder villaclareño.

Oscar Hernández Horta, abridor del «Villa Clara». (Foto: Carolina Vilches Monzón)

Oscar Hernández Horta abrió el juego y, a pesar de no llevarse la victoria, firmó una buena actuación. «Hubo un inning en que los lanzamientos se me quedaron bastante en zona y me pudieron conectar bien, pero después de eso me sobrepuse y caminé el juego, que era lo que necesitaba el equipo para no hacer tanto uso del pitcheo de relevo. Estoy muy contento de estar en esta final y le agradezco mucho al profesor Pupo, que estuvo desde el primer momento conmigo tratando lo de mi lesión; eso me permitió lanzar casi toda la Serie Nacional y no perder la rotación ni el nivel».

Mailon Tomás Alonso Toledo, capitán del equipo, empató el partido con un doble cuando Villa Clara perdía 2 a 0:

Mailon Tomás Alonso había garantizado el empate, 2-2. (Foto: Carolina Vilches Monzón)

Mailon Tomás Alonso, capital del equipo Villa Clara sub-23.

«Las cosas no me habían salido como había planeado. Pero yo sí había hecho una buena preparación. Salí a hacer lo de siempre, a conectar un batazo colocado en una posición donde los jardineros no pudieran llegar y funcionó. El objetivo era ganar hoy. Ya mañana salimos con más fuerza, deseamos que el pueblo venga a apoyarnos, pues Villa Clara será campeón. Estamos contentos, pero yo no me siento tan bien, porque la afición ha sido un poco injusta, no han valorado el sacrificio que hacemos los atletas, y es muy triste ver que la propia afición de uno arremeta contra nosotros, porque estamos jugando para ellos y lo seguiremos haciendo con la mayor disposición».

Julio César Álvarez Pérez, DT del conjunto azucarero, ofreció sus consideraciones e informó sobre el estado del equipo.

Julio César Álvarez, mánager del equipo Villa Clara.

«Mañana abriremos con Dairon Casanova, en quien siempre hemos tenido la confianza para el juego final. Antes del juego hicimos un meeting muy positivo y los muchachos lo demostraron hoy. Mañana salimos a ganar el campeonato. A Randy le dijimos que rodara la bola para la mano contraria, porque la mayoría de las veces que un bateador viene al cajón con el gane en tercera, si hala la bola lo que sale es machucón por tercera o al box. Le recomendamos que empujara la bola hacia la mano contraria, que es uno de sus fuertes, y eso nos benefició».

Este martes 6 de septiembre, desde las 2:00 p. m., tendrá lugar el juego final para decidir el campeón de esta VII Serie Nacional de Béisbol Sub-23.