Lo prometieron y lo cumplieron  

Así se decidió el juego: Yuri Marcos Fernández conectó un inatrapable al derecho, para que Cristian Rodríguez entrara con la carrera del título villaclareño en la VII Serie Nacional de Béisbol Sub-23. (Fotos: Carolina Vilches Monzón)

En un extendido juego final lleno de emoción y polémica, Villa Clara terminó consagrándose como campeón de la VII Serie Nacional de Béisbol Sub-23 con un hit de oro que salió de las muñecas de Yuri Fernández de Armas, para dejar al campo —de nuevo— a un batallador Santiago.

El infielder villaclareño declaró: «Me preparaba turno por turno. En juegos anteriores no me sentía bien, pero hoy estaba mejor y lo notaba en el contacto con la pelota. Desde un principio les dije a mis amigos que yo iba a decidir este juego, y así fue. A mi colectivo técnico le agradezco por la confianza que tienen en nosotros, que nos desvivimos por esto. Ahora toca prepararse para el Mundial».

«Él tuvo buen campeonato, bateó bien. Pero con Santiago cayó en un slump. Él llegaba a la casa y se tiraba en la cama. Yo le decía: "Compadre, levanta la cabeza, te va a salir el hit a la hora buena, vas a decidir un juego bueno". Y ahí lo tienen. Su familia está aquí hoy, como siempre, sin dejar de apoyarlo nunca», dijo Yuri Fernández padre.

Mailon Tomás Alonso Toledo, capitán del equipo naranja, es uno de los más activos en redes sociales, con mensajes de ánimo para sus compañeros y la afición. La historia de Facebook del día de hoy no se le olvidará jamás.

Mailon Tomás Alonso, el feliz capitán de los campeones nacionales. (Foto: Carolina Vilches Monzón)

«Al fin un título, algo que estábamos esperando desde hacía tiempo y para lo que nos estábamos preparando. Tremendo juego con Santiago, para comerse las uñas; pero dijimos ayer que le dedicaríamos la victoria al pueblo de Villa Clara, y me alegro mucho de que haya decidido mi hermano Yuri».

Jan Edwing Cabrera protagonizó dos situaciones memorables en el juego. Primero fue introducido como corredor emergente, algo raro para un pitcher. Luego estuvo implicado en una de las jugadas con polémica en home.

Jan Cabrera es puesto out en home. (Foto: Carolina Vilches Monzón)

«Yo había hablado con los entrenadores por si hacía falta un corredor emergente para aprovechar la velocidad. En la jugada en home pensé que había sido quieto, fue una jugada muy cerrada. La euforia por darle la victoria al equipo me llevó a pensar eso, pero en definitiva fue out, y el equipo ganó luego, que es lo importante».

Randy Cueto, lanzador relevista del equipo Villa Clara.

«Me sentía muy mal. Pasé unos días así, sin dormir prácticamente. Más que una lesión, era una especie de fatiga de un año en que no hemos parado. Pero mi familia y mis compañeros de equipo me apoyaron y hoy salí simplemente a dar strikes, y aunque la velocidad no estaba muy bien, salió el resultado. Llevaba tiempo sin pitchear tantos innings; pero hoy, el día cero, había que tirar para ahí lo que no tenía», explicó Randy Cueto Pérez, pitcher que lanzó cinco capítulos y mantuvo el juego estrecho para Villa Clara.

¡Villa Clara, campeón!

(Foto: Carolina Vilches Monzón)

Julio César Álvarez Pérez se convirtió hoy en un director debutante campeón: «Esto es lo más grande que me ha pasado como director; yo he dirigido mucho béisbol, pero a nivel provincial. Primera vez que me daban esta oportunidad, y lograr este resultado me pone muy contento. Las felicitaciones para el equipo de Santiago, lo dio todo en el terreno, demostraron que hay futuro, supieron también crecerse en momentos difíciles y de ahí el gran resultado que obtuvieron también ellos. Se extrañaban estos choques Villa Clara-Santiago en el Sandino, eso es parte de la tradición de la pelota cubana, esta rivalidad ha existido siempre y se demostró una vez más».