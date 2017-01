La era Pestano desde el banquillo

Acostumbrado a que la polémica le acompañe, el otrora máscara del Cuba, Ariel Pestano, asume un nuevo reto. Desde el lunes, conducirá oficialmente los destinos del sub 23 villaclareño en su campeonato nacional. La designación no es sorpresiva, porque desde su retiro en Caibarién, el del dorsal 13 señaló en rojo ese punto en su «lista de deseos». La comidilla no obstante gira en si Pestano tiene su mira un grado más allá.

«Esta es una responsabilidad que me dio la dirigencia de la provincia y el INDER, para entre otras cosas desarrollar atletas, transmitiéndole las experiencias que uno tiene. Los conocimientos de uno. Esto es algo nuevo, algo que estoy empezando a hacer».

Pestano está convencido que lo que se avecina no será un camino de flores. Los managers están expuestos a la crítica de casi todos. Afición y prensa, los más visibles. Los primeros por fanatismo, los segundos porque es su trabajo. Dice que está tranquilo con eso. Pero igual me espeta que: «Hay muchos directores de gradas».

— ¿Qué tipo de director será Pestano?

«No me he guiado por nadie. No copio métodos de nadie, aunque hayan sido directores ganadores del Villa Clara. Quiero hacer mi propio librito, si triunfo o me equivoco, mantenerme fiel a mí. Simplemente es algo nuevo, a probar a ver cómo sale, a empezar a pulir defectos de carácter, defectos de conducción. A estudiar cómo se dirige, a equivocarme. Claro que tengo apoyo de conocedores de la pelota aquí, como Humberto Guevara, Roberto Pupo Rodríguez, Eliecer Montes de Oca, Ariel Borrero y Eduardo Paret. De todos escucho consejos y apoyo en lo que será la conformación del equipo y la preparación de los muchachos que es lo importante».

— ¿Estarán alguno de ellos en el cuerpo técnico definitivo?

«Eso lo tengo pensado, aunque todavía no hay nada oficial. Tienen que pasar los días, los entrenamientos, el transcurso del trabajo de todos, para yo evaluar el potencial de cada quien. Sin eso no puedo tomar una decisión definitiva. El que más aporte, el más serio en su responsabilidad, se queda».

—El año pasado el sub 23 se quedó a las puertas de la final. Imagino que ese sea tu objetivo.

«El objetivo es ganar el sub 23. Después veremos qué pasa».

—No lo has dicho, ni creo que lo hagas, pero es esta la vitrina perfecta para que tu hijo muestre su potencial…

«Yo hace rato que vengo diciendo que él tiene calidad, que tiene condiciones, pero te soy sincero, las cosas no se imponen. Tiene que ganarse el puesto ahí en el terreno, si no se lo gana, no hace equipo. Pero claro, este es su primer paso. Las etapas en la vida no se pueden quemar y esta es la etapa que él (y todos los que están en el sub 23) tiene para mostrar su potencial y calidad. Pasando esta prueba, es más simple dar el otro salto».

—Tienes muchos lanzadores de calidad para este equipo, algunos que ya trabajaron con el Villa Clara grande. ¿Su principal arma?

«Hay muchachos nuevos, no solo Guillén y Zulueta, que son talentosísimos, pero desgraciadamente algunos quedarán fuera, porque solo podrán estar entre 12 o 15 lanzadores».

—Se comenta que esta será una especie de experimento para empeños mayores. ¿La realidad?

«Eso en buena parte no depende de mí. Yo estoy para lo que me llamen. En la vida, para aprender hay que caer. Pienso en managers ganadores ahora como Roger Machado—receptor como yo—que empezaron de a poco, hasta triunfar. Uno tiene que sufrir y pasar dificultades para crecer, pero el éxito llega por el ímpetu y el deseo que le pongas a las cosas».

—Más directo: ¿Te gustaría dirigir el equipo grande de Villa Clara?

«Eso le gustaría a todo el mundo. Pero creo que no es el momento ahora y no se pueden borrar los méritos de su director actual. Vladimir ha hecho un buen trabajo y no es tiempo de cuestionar el nombre del director del Villa Clara todavía».

—Ni para cambiarlo…

«Ni para cambiarlo claro, aunque bueno…»

—… ¿cualquier cosa puede suceder?

«Eso no depende de mí»