Serie Nacional de Béisbol pudiera reanudarse el viernes

Tras varias jornadas sin poderse jugar debido al paso del huracán Irma, la 57 Serie Nacional de Béisbol pudiera reanudarse el próximo viernes 15 de septiembre.

(Foto: Tomada de Internet)

De acuerdo con la Circular No. 12 de la Comisión Nacional de esta disciplina se están creando todas las condiciones para que ese día se desarrolle la subserie No. 11. A partir de ahí continuaría el calendario, según el programa aprobado en el Congresillo Técnico.

Según explica el texto las subseries 9 y 10 se efectuarán más adelante.

Por tanto, de mantenerse esa decisión, el equipo Villa Clara enfrentará al líder Pinar del Río (18 y 4) en terreno de los vueltabajeros.

Luego, los anaranjados retornarán a casa para topar con Industriales a partir del martes 19.

Durante los días en que el campeonato estuvo detenido a los dirigidos por Vladimir Hernández Solás les correspondía rivalizar con los Cocodrilos de Matanzas aquí en sus predios y con los Gallos de Sancti Spíritus en tierra yayabera.

Cuando entramos en la segunda mitad del torneo los villaclareños andan complicados en la tabla de posiciones, compartiendo los peldaños diez y once con los Cachorros de Holguín, conjunto ante el cual cedieron en el compromiso particular. Ambas selecciones exhiben balance negativo de once ganados y trece perdidos.