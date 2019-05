En vivo: Desfile por el Primero de Mayo en Villa Clara (+Fotos)

Con las notas de nuestro Himno Nacional y el concepto de Revolución pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en la Plaza de la Revolución Plaza de la Revolución José Martí, el 1 de mayo de 2001, inicia el desfile por el Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara de Santa Clara.

Presiden este desfile Lázara Mercedes López Acea, miembro Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Villa Clara; Alberto López Díaz, presidente del Gobierno en Villa Clara; y Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior.

(Foto: Emmanuel Morales Moreno)

Los trabajadores del Sindicato de la Cultura dicen presente en la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara. Dedican su desfile al movimiento de artistas aficionados, y marchan acompañados de las compañías danzarias participantes en la XXXVII Fiesta de la Danza Villa Clara 2019.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

El Sindicato de la Agricultura, comprometido con la alimentación del pueblo villaclareño dijo Sí esta mañana en la fiesta de los trabajadores.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

(Foto: Liena María Nieves)

La Empresa Tabacalera La Estrella ya recogió en lo que va del actual año más de 1 200 000 cujes y se alista para la escogida de tabaco. «Por apoyo al país, a nuestros líderes, para decirle a quien todavía no lo sepa que Cuba no está sola, que sus trabajadores la empujamos hacia un futuro mejor».

En nombre de los más de 1700 trabajadores de Tabacuba que hoy desfilan en toda Villa Clara, su director general, lanzó el clamor de su sindicato: «ni Trump, ni agresiones. Aquí hay un pueblo de mujeres y hombres comprometidos con los mejores sueños de nuestros próceres y nuestros jóvenes».

El personal de la Salud Pública con sus batas blancas marchan al ritmo de la conga de los estudiantes de medicina. La Universidad de Ciencias Médicas, el relevo de la atención asistencial revolucionaria, dice No a la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, al igual que la Empresa Provicial de Medicamentos.

El bloque compacto del Sindicato de Transporte y Puerto enarbola la consigna principal de los trabajadores cubanos en este Primero de Mayo: Unidad, Compromiso y Victoria, mientras echan a volar palomas como símbolos de la Paz.

El Sindicato Civiles de la Defensa inició el desfile de los trabajadores villaclareños. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Herido aún por el azote de una tormenta inesperada, el aeropuerto internacional Abel Santamaría, de Villa Clara (tercero en operaciones en el país), llegó en espíritu hasta la plaza Ernesto Che Guevara, con una amplia representación de sus trabajadores.

«Si no somos más es porque los demás se quedaron enfrascados en la recuperación. No hemos parado y así continuaremos, día y noche». Así expresó en nombre de más de 400 obreros Daniesky Febles González, auxiliar general de servicios. «¿Hay cansancio?» Caras felices, pasos de conga, tan cubanos que sólo pueden responder de una manera: «en el Abel Santamaría no se rinde nadie».

El Sindicato de la Construcción se suma al masivo reclamo de los villaclareños por el cese del bloqueo injusto y genocida contra nuestra Isla revolucionaria.

