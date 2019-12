Entre Resolución y datos móviles: Etecsa

Las redes sociales se han convertido en un medidor de las tendencias que marcan la sociedad, y Cuba no queda al margen. Siempre que un tema resulta de interés para la agenda pública, la explosión no se hace esperar y Twitter, Instagram o Facebook, se colman de comentarios y memes, que exteriorizan la aprobación o indignación al respecto.

Por estos días en Facebook, una de las redes más populares en nuestro país, encontramos reiteradas referencias a las nuevas ofertas sobre los paquetes de datos para la conexión mediante la tecnología 4G/LTE y lo concerniente a la modificación del contrato de Servicio de Telefonía Básica al sector residencial. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) se convirtió en la manzana de la discordia, especialmente en las plataformas digitales.

Adiós Resolución 82 ¿bienvenida 172?

A finales del mes de noviembre, Etecsa dio a conocer la implementación, a partir del 8 de enero del 2020, de la Resolución Nº 176/2019, en la cual se modifican las condiciones del contrato del Servicio de Telefonía Básica de los clientes residenciales.

Entre los principales cambios aparece que los nuevos usuarios que a partir del 8 de enero obtengan un teléfono, el servicio telefónico se vinculará a la vivienda, por lo que no tendrán la posibilidad de solicitar su traslado.

En cuanto a los que poseen contrato bajo la resolución anterior, la empresa tiene la obligación de efectuar el traslado en caso de cambio de vivienda.

(Foto: Tomada de Internet)

Al respecto, Isis Piedra Toledo, jefa del Grupo de Comercialización de la División Territorial de Etecsa en Villa Clara, explicó: «La persona se mantiene siendo la titular del teléfono, por lo que puede demandar nuevamente el servicio para el recién adquirido domicilio legal, siempre que no ceda la titularidad del contrato. Si no existen las posibilidades técnicas, entraría a una lista de demandas insatisfechas, a las cuales se les dará respuesta en cuanto haya disponibilidad».

Sin embargo, son miles los que piensan lo mismo que Yaimara Espinosa González, quien espera por que en algún momento rectifiquen esa medida, ya que el cliente es el perjudicado. «En muchas ocasiones a las personas les asignan los teléfonos debido a que se destacan como donantes de sangre o por ser buenos trabajadores, ¿ahora eso no vale? Si me mudo para una localidad que no tiene capacidad para asignarme uno, me quedo sin nada, a la espera de que en algún momento exista la tecnología…, no lo creo justo».

En la provincia de Villa Clara existen más de 70 mil usuarios de telefonía fija, y se contabiliza una media de más de 2500 traslados anuales.

Según Marlén Cortés Pentón, jefa del Departamento Comercial y Mercadotecnia, «al cierre de noviembre tenemos 606 traslados pendientes. Después que se dieron a conocer los cambios aumentaron considerablemente, antes teníamos 300 en la provincia. Del total actual, 351 son en Santa Clara.

«Con más de tres años poseemos seis casos pendientes, en zonas que requieren inversión, como en el municipio de Camajuaní, específicamente en el poblado de La Quinta; también en Efraín Alfonso, Ranchuelo, y en la cabecera provincial aún nos falta la inversión en Manajanabo, Antón Díaz y Sakenaf.

«En varias de estas localidades resulta necesario crear un proyecto para los traslados en los lugares alejados de los sitios tecnológicos, en vez de ampliar las áreas que ya cuentan con todas las condiciones», explicó a Vanguardia.

Otras de las modificaciones de la nueva resolución tienen que ver con la cesión (el traspaso) de titularidad de un servicio. Apartir del venidero 8 de enero solo se podrá beneficiar a una persona que resida en la vivienda, donde se encuentre instalado el teléfono.

(Foto: Tomada de Internet)

«Todo el mundo sabe de la venta de teléfonos fijos, esta medida es para evitarlo. Cuando entras a www.revolico.com te encuentras que los proponen desde 500 a 900 CUC. Se trata de un acto ilegal, pero, en ocasiones, se acude a él porque quizá en tu zona haya disponibilidad, pero aún así no tienes», afirmó el usuario Carlos Hernández.

A partir del año nuevo, la opción de trasmisión de titularidad de un servicio se realizará a la persona designada previamente en el contrato o a quien la ley le otorgue el derecho a la vivienda. Esta es otra de las particularidades de las nuevas implementaciones en 2020.

«La telefonía fija se instala en las zonas de menor densidad telefónica. Se realiza una inversión de red, nuevos postes, cables…, con el objetivo de que el servicio sirva para satisfacer las necesidades de la población en esa área. Si se trasladan, los gastos fueron en vano y quizá para la otra vivienda haya que comenzar nuevamente con la inversión», refirió Cortés Pentón.

La empresa convocará a la actualización del contrato con las nuevas condiciones, las cuales también se aplican para la Telefonía Fija Alternativa (TFA).

Para el próximo año, la División Territorial de Etecsa en Villa Clara todavía no cuenta con el plan de inversiones, pero continuarán con los tres proyectos ya iniciados de los gabinetes en Antón Díaz, La Gomera y Las Minas. También, Seibabo, el municipio de Remedios y el central Efraín Alfonso serán beneficiados.

4G: saLTEmos con cordura

Desde que el pasado 22 de noviembre Etecsa anunció los precios del nuevo servicio de navegación en Internet, a través de la red de Cuarta Generación Tecnológica y Long Term Evolution, evolución a largo plazo para el acceso a radio (4G/LTE), ha sido tema de conversación recurrente entre los consumidores y no consumidores, entre entendidos o neófitos en la materia.

(Foto: Tomada de Internet)

La discrepancia llegó con los precios excesivos de los datos móviles, los cuales distan del valor al que están acostumbrados los compradores de los de la popular 3G. Muchos solo pueden darse el lujo de obtener la opción más barata, que eran los 600 MB por 7.00 CUC.

«Hace alrededor de cuatro meses comencé a utilizar el Internet por datos móviles, navego en la 2G porque mi teléfono no me permite acceder a la 3G, y menos a la 4G. Siempre he utilizado el paquete de 600 MB, me dura todo el mes y, en ocasiones, se vence con megas porque es limitado lo que puedo hacer debido a lo que me permite mi móvil. Los precios son caros, así que me conecto a Internet o recargo el teléfono para SMS y hacer llamadas», expresó Mauricio Hernández Pérez.

(Foto: Tomada de Internet)

Dianitsy Barreto Martínez, especialista en Comunicación de Etecsa, refiere que «la estrategia de la empresa con las nuevas ofertas busca que los altos consumidores emigren a la red 4G y la disponibilidad que dejen en la red 3G permita mejorar el servicio. Hubo errores en la estrategia de comunicación y se interpretó que a través de las nuevas ofertas sería la única manera de navegar por 4G, lo cual no es así».

Según datos aportados por la Jefa del Departamento Comercial y Mercadotecnia de la División Territorial de Villa Clara, en el país existen 5,7 000 000 de clientes de la telefonía móvil, de ellos 3 000 000 trafican mediante la red 3G, y hasta el momento ya han migrado a la tecnología 4G/LTE 130 000 usuarios.

A las ya conocidas ofertas de los paquetes de 6.6 GB por 35.00 CUC, 10 GB por un precio de 45.00 CUC―ambos con 300 MB de bono de datos para navegación nacional― y la bolsa diaria de 150 MB por 1.00 CUC, la cual no incluye navegación nacional, ahora se le suman otras iniciativas que vienen a calmar un poco los ánimos y, especialmente, el bolsillo de los cibernautas.

(Foto: Tomada de Internet)

Podrán navegar en todas las redes con 400 MB más 300 MB de bono de navegación nacional con 30 días de vigencia, a partir de su primer uso. El incentivo consiste en que los usuarios que adquieran tanto el paquete de 400 MB, 600 MB y 1 GB podrán navegar un volumen que duplica el actual, si usa el servicio bajo cobertura 4G.

El nuevo bono LTE se sumará de forma automática con la compra de uno de las bolsas mencionadas, además de los 300 MB de navegación nacional, y podrá ser consultado a través del código USSD de bono *222*266#. En caso de que no tenga posibilidad de tecnología 4G, ese bono adicional no podrá consumirlo.

«A pesar de que sacaron nuevas ofertas, cuando uno revisa los precios, el salario mensual y los gastos cotidianos del hogar, sigue siendo caro para el cubano promedio. Aún me siento inconforme, pero no dejo de reconocer las ventajas de la Internet y, en especial, de la 4G que sí representa tremendo salto tecnológico», considera Frank Alejandro Sicilia.

(Foto: Tomada de Internet)

En menos de tres semanas Etecsa ha realizado importantes anuncios que conmocionaron a todos los que acceden a sus servicios. Si bien es cierto que ofrecieron una rebaja en comparación con las tarifas precedentes, el estado de insatisfacción perdura.

Esperemos que para año nuevo la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba goce de una mejor popularidad entre los cubanos, y que los saltos tecnológicos sean motivo de comentarios positivos.