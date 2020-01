Sesionará Asamblea Provincial del Poder Popular este 4 de enero

Convocatoria

De acuerdo a lo previsto en el Artículo No. 9, inciso a, del Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, Convoco, en el ejercicio de las facultades que me están atribuidas, a todas las Comisiones Permanentes de Trabajo para las 7:00 am del día 4 de enero de 2020, en la propia sede de la Asamblea.

Además, convoco a la novena Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Villa Clara en su XII Período de Mandato, para el día 4 de enero de 2020, «Año 62 de la Revolución», a las 10:00 am en la Sede de la propia Asamblea Provincial del Poder Popular.

La agenda contempla la aprobación del Plan y Presupuesto para el año 2020, el análisis y aprobación del Programa de Desarrollo Cultural para la etapa 2020-2030, entre otros asuntos.

Dada en la Ciudad de Santa Clara, a los 27 días del mes de diciembre de 2019.

«Año del 61 de la Revolución».