¡Feliz Día del Estudiante!

Adriel Padrón Proenza se prepara como profesor de secundaria básica en la especialidad de Química, en la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech. «La dicha de estudiar me honra; otras generaciones no tuvieron este privilegio. Gracias al triunfo de la Revolución y el gran sistema educacional, tenemos las herramientas para crecer intelectualmente y aportar luego a la sociedad; eso es tremendo. Ya casi me gradúo e incorporo a la docencia. Un gran reto a mis 19 años será encauzar a mis alumnos; espero estar a la altura. Quisiera motivarlos a leer El principito y visitar sitios históricos de nuestra provincia».