Espíritu de continuidad revolucionaria

Un debate crítico ajustado a las insuficiencias, y aspiraciones de las labores agropecuarias y cañero-azucareras, dio continuidad a las ideas, propósitos y directrices del 8.o Congreso, en celebración junto al pueblo, en Encrucijada, cita que analizó aspectos relacionados con el funcionamiento orgánico del Partido y su incidencia en el universo económico, social y político del municipio.

El informe presentado por Amaury Fabelo González, primer secretario del Partido en ese territorio, reseñó fisuras que persisten en el funcionamiento de las organizaciones de base, y en particular en la militancia con edad promedio de 54 años, urgida de un vínculo directo con los jóvenes para revitalizar el diálogo necesario entre generaciones de comunistas.

Amaury Fabelo González, reelecto primer secretario del Partido en Encrucijada durante la presentación del informe central. (Foto: Arelys María Echevarría)

Refirió que cuentan con centros económicos, como la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) 21 de Septiembre, así como la de Créditos y Servicios (CCS) Camilo Cienfuegos, y las UBPC La Calabaza y 14 de Junio, en las cuales se carece de estructuras del Partido. Similar situación presenta el sector no estatal, a pesar de contar con 1176 trabajadores incorporados a secciones sindicales.

En ese aspecto Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, llamó a no descuidar la atención priorizada a los jóvenes, al crecimiento en las filas de la organización y a una certera política de cuadros, en principio, en la base productiva y social.

El informe recoge que centros decisores del impulso económico del municipio, a pesar de carencias materiales originadas por la crisis mundial recrudecida por derivaciones de la pandemia, solo cumplen las ventas netas al 74,9 %, y la circulación mercantil también ostenta parámetros negativos.

En esos registros pesan los resultados cañeros —Empresas Agroindustriales Azucareras Perucho Figueredo y Abel Santamaría—, así como agropecuarios y de los sectores del Comercio, la Construcción, el Transporte y la Mayorista de Alimentos, entidades que al cierre de año se vaticinan con acumulados de pérdidas monetarias.

Rodríguez Hernández llamó al «uso racional y eficiente de la fuerza de trabajo, y el adecuado aprovechamiento de la jornada laboral. Hay que alentar al hombre y la batalla económica tiene al Partido en su centro de observación», dijo.

Ponderó, en tal sentido, la intervención del delegado Jorge Jiménez, de la UBPC Gregorio Pedroso, centro Vanguardia Nacional, con cumplimientos en la siembra de caña, la producción agropecuaria y el aprovechamiento de la jornada de trabajo. Dijo ese militante del Partido que a la zafra llevarán 520 hectáreas, y a pesar de no disponer de maquinaria para el corte y tiro de la materia prima, allí no se pierde caña en los campos porque forman brigadas manuales para el acopio. No obstante, los rendimientos agrícolas todavía son bajos, y a penas rebasan las 33 t/ha, actividad que reclama incrementos.

Los trabajadores agroindustriales azucareros de Encrucijada, convertidos en los últimos años en abastecedores de materia prima para los homólogos José María Pérez (Camajuaní), Heriberto Duquesne (Remedios) y Héctor Rodríguez (Sagua la Grande), de acuerdo con el balance de áreas y el monto estimado a cortar, tienen afectaciones salariales que obligan a reubicación laboral y menos ingresos económicos al municipio.

De acuerdo con las directrices del 8.o Congreso, especifica el informe que se «sigue trabajando para lograr que las producciones del sector agroindustrial contribuyan al desarrollo de la economía y se exprese en una mayor oferta de alimentos con destino al consumo interno», y tal como dijo Carlos Amaury Figueredo Yumar, miembro del Buró Provincial del Partido, allí residen las «locomotoras» que empujan la vida productiva y laboral.

Las insatisfacciones en el autoabastecimiento de alimentos, así como en los volúmenes de cosechas de la Empresa Agroindustrial Emilio Córdova —arroz y maíz—, y de los programas de Agricultura Urbana y Suburbana y de proteína animal, junto a los discretos avances de los polos productivos de Paso Real y Floridano, colocaron el enfoque crítico de los 109 delegados asistentes a la Asamblea de Balance del Partido.

En un municipio con marcada fuerza del sector campesino y cooperativo en las entregas de leche fresca y carne bovina a las industrias, y recolección de cultivos varios, dijo César Luis Fernández Díaz, de la CCS Tato Madruga, «no intercambiamos con los productores, y no sabemos qué hacen, o tienen allí en sus fincas y tenemos que revertir esa actuación», lo cual lleva a «faltas de comprometimientos. La responsabilidad del campesino descansa en la producción y no en la especulación de precios», apuntó.

César Luis Fernández Díaz, delegado a la cita de los comunistas cubanos, y también al cónclave en su municipio de residencia, llamó a un mayor intercambio y comprometimiento de los campesinos con la producción y las ventas de alimentos contratados. (Foto: Arelys María Echavarría)

La ejemplaridad de la militancia, el intercambio con los cosecheros, señaló Jorge Luis Santos, de la CPA Vicente Tomás Véliz, resulta definitoria en las diversificaciones agrícolas, y los crecimientos en las producciones. No obstante, el encargo estatal lechero muestra déficits en la Unidad Empresarial de Base Piñón, CCS Lázaro Huet y X Congreso, y existe un generalizado deterioro del fondo genético y el control de la masa ganadera en suelos, donde no abunda la siembra de alimento animal y prolifera el marabú.

La industria de materiales de la construcción, puntera en la provincia, reclama de la recuperación de tejares, para incrementar la capacidad de terminaciones de vivienda, y se aprecian, puntualiza el informe, deficiencias de carácter organizativo y tecnológico. La población tiene quejas sobre la información oportuna del aparato técnico, las demoras en la entrega de terrenos y los dictámenes especializados. Situación, precisan, necesaria de un cambio radical para impulsar un programa que dará al traste con el deterioro de las viviendas y el surgimiento de nuevos asentamientos.

La exigencia y el impulso para hacer trabajo de Partido en las diferentes esferas de la vida, dijo Margarita Ruiz Ruiz, sitúa al militante, con sus rendiciones de cuentas ante el núcleo, en el centro de la producción y los servicios, una vía para mirar hacia el futuro con espíritu de continuidad revolucionaria.

Durante la reunión, presidida, además por Laura García Soriano, presidenta de la Comisión de Apelaciones del Comité Central, y Emilio Almaguer Perdomo, funcionario de esa organización política. Allí se reeligió el Comité Municipal, y su Buró Ejecutivo. Amaury Fabelo González fue ratificado como primer secretario del Partido en Encrucijada.