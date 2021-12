Los comunistas remedianos presentes en cada batalla

Un sentido homenaje al lugarteniente general Antonio Maceo Grajales y su ayudante Panchito Gómez Toro en el aniversario 125 de su muerte, y a los combatientes internacionalistas caídos en otras tierras resultó la actividad inicial de los delegados a la Asamblea de Balance del Partido en el municipio villaclareño de San Juan de los Remedios, realizada el 7 de diciembre.

Yudí Rodríguez Hernández, primera secretaria del PCC en la provincia, acompañó a familiares de los mártires caídos en misiones internacionalistas. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Los comunistas remedianos analizaron y expusieron, de manera crítica y autocrítica, las deficiencias o debilidades del funcionamiento de la principal organización política del país desde la base, así como también emitieron sugerencias y opiniones sobre cómo trabajar con mayor calidad y rigor desde el núcleo y en las esferas de la sociedad.

Entre los criterios emitidos, la delegada Eulalia Domínguez Salazar manifestó que la militancia no debe circunscribirse al centro de trabajo, sino abarcar la zona de residencia, y apuntó que «el ejemplo del militante es lo que le da fuerzas para seguir, para convencer. Si no somos ejemplo, no ganamos esta batalla».

Gabriel Alemañy Serafín, metodólogo de Educación municipal y militante del núcleo del PCC del Departamento Metodológico, se refirió a la enseñanza de la historia de Cuba como tema medular en el trabajo político-ideológico dentro del sector educativo, pues en ella se hallan los documentos que los militantes y los cubanos dignos en general deben enarbolar para poder luchar contra lo que la contrarrevolución utiliza para el desmontaje de la historia.

Apuntó cómo los revolucionarios pueden plantear o exponerles a los jóvenes varias temáticas de carácter ideológico, a pesar del combate que desde las redes sociales se está llevando a cabo, y que no siempre a las nuevas generaciones se les entregan todas las herramientas para poder distinguir entre la verdad y lo legítimo ante la falsedad y la manipulación.

Antonio Suárez Salazar fue electo primer secretario del Partido en Remedios. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Por su parte, Tania Forbes Pérez, secretaria del núcleo del PCC de la Delegación de la Agricultura, destacó la importancia del Partido y sus miembros para llevar adelante tareas vitales como la producción de alimentos. Expresó que los núcleos deben ser más profundos en los análisis y llegar más al fondo de los problemas, pues aún quedan asuntos pendientes que, de no atenderse a tiempo, pueden repercutir en el futuro del municipio. Asimismo, recalcó que ha de trabajarse más con los jóvenes, los cuales no han sido utilizados de manera óptima, por lo que debe dárseles más protagonismo en el tema alimentario.

El profesor José Manuel Rodríguez Bello, presidente de la Asociación Cubana de Economistas de Cuba (ANEC) en Remedios, llamó a que cada revolucionario cumpla con su papel para aportar a la economía del territorio; mientras, Loandy del Río García, funcionario del Comité Municipal del PCC, manifestó que la defensa de la patria es el mayor deber de todo revolucionario y no puede bajarse la guardia en ningún momento.

Al finalizar las intervenciones, los delegados eligieron los miembros que del nuevo Buró del PCC en el municipio, y resultó electo primer secretario Antonio Suárez Salazar. El compañero Yaser Hurtado Mena, quien desempeñaba hasta ese momento esa responsabilidad, recibió una emotiva despedida y pasará a realizar otras tareas.

La asamblea estuvo presidida por Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central y primera secretaria del PCC en Villa Clara, entre otros dirigentes y funcionarios de la provincia y del municipio de Remedios.