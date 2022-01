Múltiples miradas a la dinámica demográfica en Villa Clara

En el extremo más empinado del camino de Vegas Nuevas, en el santaclareño barrio de Los Sirios, vive Hachemi Hernández Cuesta con sus cuatro niñas, de 10, 8, 2 años y 6 meses de edad. La familia celebró Nochebuena en una de las 152 viviendas que se compraron y otorgaron a madres con tres o más hijos en Villa Clara, durante el mes de diciembre de 2021.

«No me molesta vivir apartada, aquí hay mucha tranquilidad, las niñas juegan en el patio sin peligro, y hasta el televisor se ve de maravilla, porque estamos cerca de la antena», contó a Vanguardia esta enfermera de 30 años.

Hachemi Hernández Cuesta. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

¿El proceso?: «Bastante largo. Empecé en 2019, con siete meses de embarazo de la tercera niña. La trabajadora social me tomó los datos para abrir el expediente. Pasó el tiempo, parí, y como no me daban respuesta, fui a Vivienda.

«Según el cálculo de la arquitecta, no alcanzaba el espacio para construir en el patio de mi mamá. Entonces, había que arreglar su casa y echarle placa, para construir yo arriba. Pero la vivienda no tenía propiedad y era imposible hacer el trámite en medio de la pandemia.

«Salí embarazada de la cuarta niña y me contagié con la COVID-19. Cuando me recuperé, volví a preguntar y les avisé que donde vivía —con mi mamá— había una pared en muy mal estado. Efectivamente, se derrumbó y un ladrillo golpeó a una de las niñas en un ojo. Aunque informamos sobre el derrumbe el mismo día, todavía no se ha resuelto.

«Siguieron pasando los meses, regresé y los presioné, porque no podía continuar viviendo en aquella situación. Me dijeron que buscara una casa en venta, para comprarla con el presupuesto que iban a aprobar, y tuve que esperar más tiempo, porque aún no había dinero.

«Todo se aceleró cuando vino el presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al Condado y le entregué una carta con los detalles de mi caso, pues ya no sabía a quién acudir».

Solución entre cuatro paredes

Según María del Carmen González Otero, directora provincial de Vivienda, el Acuerdo 9009/2021 del Consejo de Ministros, resulta crucial para el programa de atención a las madres con tres o más hijos, pues refuerza, desde el punto de vista legal, la intención gubernamental de estimular la natalidad en Cuba.

Dicho documento orienta a los consejos de la Administración municipales priorizar la asignación de viviendas y recursos financieros para la construcción, rehabilitación, conservación y ampliación a madres, padres o tutores legales que tengan bajo su guarda y cuidado tres o más hijos de hasta 17 años. Asimismo, autoriza la compra de casas de propiedad personal, por un monto de hasta 350 000 pesos cubanos, para destinarlas a estas personas.

«Para la compra de inmuebles, a Villa Clara se le concedió un fondo de 50 863 500 pesos, que permitió beneficiar a 152 familias, además de las cuatro que recibieron el mismo tratamiento con anterioridad. Como promedio, las direcciones municipales de Vivienda pagaron 334 628.69 pesos por cada casa, y para este año contamos con un presupuesto de 33.5 millones de pesos», detalló González Otero.

Las acciones para favorecer a las madres con descendencia múltiple comenzaron en 2019, y parten de un estudio realizado por los Consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia, que permitió identificar 1827 núcleos con necesidades habitacionales. A partir del listado, las direcciones municipales de Vivienda visitaron a las personas afectadas y realizaron una evaluación técnica de los requerimientos constructivos, con prioridad para los casos más críticos. Luego, confeccionaron y presentaron los expedientes a los consejos locales de la Administración, estructuras encargadas de aprobar quiénes se beneficiarían.

La acciones para beneficiar a las madres de tres o más hijos se insertan en el programa de Atención a la Dinámica Demográfica, cuyas soluciones están previstas en el período 2020-2024. (Infografía: Mónica Sardiña Molina)

De acuerdo con el llamado del presidente de la República, este proceso debe acercarse cada día más a la circunscripción, y otorgar mayor poder de decisión a los delegados y presidentes de los consejos populares, quienes tienen un diagnóstico certero de sus respectivas comunidades.

A estimular la natalidad y acompañar a las madres en este programa de Estado también se suma la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), según refirió Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la organización en Villa Clara.

«La FMC tiene como compromiso exigir que estas mujeres tengan una respuesta —aun cuando las demandas son mayores que las ofertas—, a pesar de que el país no posee condiciones objetivas para solucionar en breve plazo todos los problemas acumulados; por tanto, el desafío institucional se centra en contribuir a identificar a las más necesitadas, ayudarlas en los trámites y hacerles saber que la Revolución no las dejará desprotegidas», alegó.

La organización femenina ha ayudado a muchas mujeres jóvenes con el cuidado de los hijos, el acceso al empleo o a cursos de superación, así como en la solución de múltiples problemáticas que van más allá de la entrega de una casa.

Panorama demográfico en Villa Clara

En diálogo con Vanguardia, Milaxy Sánchez Armas, vicegobernadora de la provincia, explicó que los esfuerzos para incrementar la natalidad, contrarrestar el envejecimiento poblacional y garantizar la futura reposición de la fuerza de trabajo no resultan preocupaciones recientes en Cuba. Desde 2014 surgió en Villa Clara un grupo para la Atención de la Dinámica Demográfica, que se articula con una estructura similar en cada municipio.

En tales equipos intervienen representantes de Vivienda, Planificación Física, Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Educación, Cultura, Deporte, Economía y Planificación, Agricultura, la Empresa Forestal, Comercio, Transporte y demás entidades.

Asimismo, en la provincia funciona un Observatorio Demográfico, integrado por profesionales de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), la Universidad de Ciencias Médicas (UCMVC), el Consejo de Ciencias Sociales y la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), entre otros.

Los datos citados por Sánchez Armas preocupan: Villa Clara constituye el territorio más envejecido del país, con un 24.5 % de su población mayor de 60 años. Los municipios más afectados son Quemado de Güines, Placetas, Remedios y Cifuentes.

Excepto en los territorios de Santa Clara y Caibarién, la población ha decrecido durante los últimos 30 años. Por ejemplo, terminamos el 2019 con 777 500 habitantes y al cierre de septiembre de 2021 rondábamos los 767 000. El pasado año, marcado por la pandemia de la COVID-19, ocurrieron 2037 defunciones más que nacimientos. A ello se suma el saldo migratorio —conocido—, que registró en las estadísticas formales a 201 personas.

Otros análisis del Observatorio Demográfico revelan que el promedio de hijos por mujer en edad reproductiva (tasa global de fecundidad) se mantiene inferior a la media nacional, el decrecimiento del promedio de hijas (tasa bruta de reproducción) indica riesgos en el reemplazo, y la estructura de fecundidad se concentra en el grupo etario de 25 a 29 años, por lo que resulta tardía.

De manera inmediata, las acciones se orientan hacia la solución y/o seguimiento de los problemas que hoy limitan los nacimientos: el mejoramiento del fondo habitacional, el perfeccionamiento del Programa de Atención Materno-Infantil, la optimización de los servicios en las 14 consultas de Atención a la Pareja Infértil, el incremento de las capacidades en círculos infantiles y la creación de casitas dedicadas al cuidado de los hijos de madres trabajadoras, así como el mejoramiento de las condiciones en las casas de abuelos y hogares de ancianos, para aliviar a las mujeres que tienen adultos mayores bajo su cuidado.

Sin embargo, los esfuerzos deben favorecer tanto a las madres beneficiarias de la Asistencia Social como a las trabajadoras, y también a las jóvenes parejas, tal como establece el Acuerdo 9009/2021 del Consejo de Ministros.

Sobre este último aspecto, desempeñan un rol fundamental las empresas, pues con sus recursos pueden mejorar las condiciones de vida de los trabajadores e incentivar la natalidad en los más jóvenes. La Geominera del Centro y Electromecánica han dado pasos agigantados con la entrega de viviendas a sus empleados, experiencia que bien podría convertirse en regla, no en excepción.

El panorama real de la fuerza de trabajo también alarma. «El 78 % de los habitantes de la provincia viven en zonas urbanas y, en muchos territorios, solo el 5 % de la población restante trabaja directamente en el campo. El segmento poblacional que se encuentra en edad laboral ha disminuido en más de 189 000 individuos durante la última década, y en el período 2019-2030 se proyecta otro descenso de más de 71 000», detalló la vicegobernadora.

Como respuesta, urgen acciones en las comunidades rurales y las insertadas en el programa de soberanía alimentaria para mejorar las condiciones de vida, estimular el trabajo en el campo y evitar la emigración hacia las ciudades.

Problemas tan complejos no encontrarán soluciones inmediatas ni unánimes, pero sí ayudan la sensibilidad, el humanismo, la disposición a escuchar y responder a tiempo, el trabajo y la búsqueda permanente de justicia y equidad social.