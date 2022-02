Jorobada, una mirada profunda

El gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, visitó Jorobada, municipio de Manicaragua, y se interesó por las insatisfacciones de los habitantes del poblado, incluido en el programa de atención a comunidades vulnerables.

En el terreno, Fidel Galván León, presidente del consejo popular Mataguá, le explicó a López Díaz las dificultades persistentes. «El alumbrado público es una situación no resuelta», expresó.

Vista general de la escuela Carlos Caraballo, del poblado de Jorobada, en Manicaragua. (Foto: Omar Ernesto Cárdenas)

Asimismo, el estado constructivo de la escuela Carlos Caraballo estuvo entre las preocupaciones recogidas. «Este centro tiene 50 años, y el techo necesitaba cambiarse. Actualmente, las brigadas de construcción trabajan en su sustitución, en la sección de las aulas, el almacén y los baños», dijo Leonides Herrera Pérez, director de la institución.

Por su parte, Alberto López Díaz, máxima autoridad de Gobierno en Villa Clara, se preocupó por la ubicación de los 68 estudiantes del centro escolar e insistió en la necesidad de agilizar la ejecución de la obra, pues desde noviembre de 2021 está en marcha la reparación, y aún no se ha terminado.

Labores de reparación del techo en la escuela Carlos Caraballo. (Foto: Omar Ernesto Cárdenas)

«La demora se debe a que existen problemas en la contratación. Ganas de trabajar hay», explicó Léster Rodríguez Pérez, titular de la brigada de construcción de la Cooperativa No Agropecuaria (CNA) encargada de ejecutar el trabajo.

Jesús León, director en funciones de la Empresa Provincial de Aseguramiento y Servicios a la Educación (EPASE), agregó que buscarán soluciones de forma inmediata, pero su empresa cumple y paga lo establecido en la ley.

Imparten docencia en locales alternativos desde hace más de cuatro meses. (Foto: Carlos Rodríguez Torres)

«Lo más importante son los recursos, y esos están en la mano. No podemos ser tan lentos, hay que despejar todos los problemas y, sobre todo, las trabas», concluyó Alberto López Díaz.

Junto al gobernador, Milaxy Sánchez Armas, vicegobernadora provincial; Yaritza Moya Caballero, secretaria del Consejo Provincial de Gobierno, y las autoridades locales sostuvieron un intercambio con el pueblo.

«En Jorobada, se han acumulado los problemas, y los cambios propuestos no van a la velocidad esperada», acotó Nilsa Morera Sánchez, vecina del poblado.

Por otra parte, Leonides Herrera Pérez, quien también vive en el lugar, planteó que se notan avances, «algunas personas no tienen calma, todo no puede salir en un día. La fe y la esperanza en la Revolución nunca las he perdido», sentenció.

Otro momento del recorrido del Gobernador. (Foto: Ernesto Alejandro Álvarez Alonso/CMHW)

En otro momento del recorrido, Maylén Roche Pérez, coordinadora de Trabajo Social en el consejo popular Mataguá, detalló que en Jorobada hay 79 familias vulnerables y 153 personas beneficiadas por la política de atención del Gobierno. Dijo que existen cinco madres con tres o más hijos, de las cuales, tres están incluidas en el programa de compra de vivienda.

«El poblado cuenta con 369 viviendas; de ellas, 119 en buen estado, 165 en estado regular y 85 en malas condiciones. Hemos atendido 18 casos relacionados con problemáticas habitacionales», informó Daynier Quintana, subdirector de Vivienda en Manicaragua.

Cerca del mediodía, Alberto López Díaz llegó al local donde funciona el Sistema de Atención a la Familia (SAF). Allí, su administrador, Alexander Viña Castellón, comentó que en plantilla tienen 20 personas, pero asisten 16.

«En la comunidad de Jorobada, en Manicaragua, hay mucho por enderezar y, sobre todo, cambiar los modos de hacer, pues allí predominan el inmovilismo y las insatisfacciones de su población. Hay que revertir la situación y lo vamos a lograr», escribió Alberto López Díaz en su cuenta de Twitter.

La vicegobernadora provincial, Milaxy Sánchez Armas, conversa con el personal de Salud de la comunidad El Negrito, en Manicaragua. (Foto: Carlos Rodríguez Torres)

En la tarde del viernes, el recorrido lo continuó la vicegobernadora por otra de las comunidades vulnerables de Manicaragua: El Negrito, con una población de 153 personas, integradas en 74 familias.

Según Antolín Martínez Correa, presidente del consejo popular Manicaragua II, están identificadas cuatro familias vulnerables.

Entre los principales problemas expuestos por el delegado, Ramón Yanes, están: el arreglo de los viales, el alumbrado público; algunas complicaciones eléctricas, específicamente en las acometidas; el abasto de agua y la reparación de viviendas.

(Foto: Ernesto Alejandro Álvarez Alonso/CMHW)

La vicegobernadora, Milaxy Sánchez Armas, y Yaritza Moya Caballero, secretaria del Consejo Provincial de Gobierno, revisaron, entre otros sitios, una de las vías de acceso terrestre al poblado, que presenta una difícil situación constructiva y es la más utilizada por los habitantes, incluidos los niños para ir a las escuelas más próximas. Allí recopilaron información sobre su estado y prometieron enviar a los especialistas para evaluarlo.