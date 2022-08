Rojo el carné, roja el alma

Con la presencia del miembro del Buró Político y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, se realizó en la mañana de este sábado en el Mausoleo Frente Las Villas del Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara el acto de entrega de carnés del PCC y la UJC a nuevos militantes de dichas organizaciones políticas.

Osnay Miguel Colina, primer secretario del PCC en Villa Clara, entrega el carné a nueva militante de la organización. (Foto: Miguel Ernesto Dorta Pedraza)

Día emotivo para los participantes al recordar la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el aniversario de su natalicio. Estaría cumpliendo hoy 96 años.

Dasiel Banguela Mestre, instructor de arte en la escuela Carlos J. Finlay, expresó: «Me llena de orgullo recibir este carné hoy, me siento aún más parte de la Revolución. Mi objetivo es el mismo, seguir mejorando como persona y como revolucionario».

«Esto representa un compromiso muy grande. Precisa y principalmente con nuestro invicto comandante. Desde que me formé como médico he tratado de seguir su ejemplo y el del Che, dar lo mejor de mí en cada momento y aportar desde mi trinchera. Esto me impulsa a seguir trabajando por y con el pueblo», confesó Marjorie García, médico general integral del Policlínico Chiqui Gómez y asesora del Programa Materno Infantil (PAMI).

Terminada la entrega del carné a los nuevos militantes, el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, rindió tributo al Comandante Ernesto Che Guevara en el Memorial donde reposan los restos del Guerrillero Heroico, en Santa Clara. (Foto: Miguel Ernesto Dorta Pedraza)

Lianet Corcho Martín pronunció las palabras en nombre de sus compañeros: «Hoy que algunos retoman caminos anexionistas les recordamos que nuestra independencia costó la sangre de miles de cubanos que ofrendaron su vida. Recibimos hoy el rojo de un carné que es para llevar en el corazón hasta las últimas consecuencias defendiendo esa soberanía, por duro que sea el camino».

Después de la ceremonia de entrega se colocó una ofrenda floral a Fidel, y el vicepresidente Valdés Mesa rindió tributo al Che. En la actividad participaron, además, Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del PCC y su primer secretario en Villa Clara; Alberto López Díaz, gobernador de la provincia, y Dilky Ponce Expósito, primera secretaria del PCC en Santa Clara, entre otras autoridades y cuadros del territorio.