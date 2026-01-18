Villa Clara a las puertas del jazz por segunda ocasión

Villa Clara será por segunda ocasión una de las sedes del prestigioso Festival Internacional Jazz Plaza el cual arriba a su edición 41 y se desarrollará del 25 de enero al 1 de febrero, con la participación de reconocidos músicos y agrupaciones nacionales, internacionales y del propio territorio.

La central provincia acogerá el magno evento junto a la capital del país, Santiago de Cuba y Holguín que se estrena como sede este año. En ese sentido, este 19 de enero se efectuará una conferencia de prensa con los máximos responsables del comité organizador en el Hotel Central, de Santa Clara, a las 2:00 de la tarde.

Víctor Rodríguez García, director del Centro Nacional de Música Popular y presidente del evento en el país, ha elogiado el quehacer de la tierra villaclareña dentro del Festival desde su incursión en el 2025.

Víctor Rodríguez García, director del Centro Nacional de Música Popular y presidente del evento en el país. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

«La primera edición en Villa Clara fue muy buena. Con mucha participación del público en todas las sedes que se crearon donde se presentaron los artistas que pudieron venir aquí. Estuvieron compartiendo en las actividades, en el Centro Provincial para la Enseñanza Artística Olga Alonso, o en El Mejunje, que es un lugar simbólico para la cultura de este país», dijo.

Rodríguez García exhorta al público seguidor del Jazz Plaza y de la buena música en general, a seguir todas las páginas oficiales del Festival, las redes sociales y medios de comunicación donde se estará informando constantemente.

Por su parte, el director artístico y productor Eliot Porta Rodríguez, al frente de la organización del Jazz Plaza en Villa Clara, expresó que en la provincia se toman muy serio la realización del festival que «llegó para quedarse» en la provincia para próximas ediciones.

«Es uno de los eventos más grandes e importantes que se hacen en el país, y eso nos place. Santa Clara es una ciudad que la distingue su música, su arte, en general. En esta edición van a estar representadas todas las manifestaciones artísticas, porque el Festival, para nosotros, no solamente es el.jazz. Este solo es el pretexto para la unión de toda la música, y también de todas las artes», destacó.

Reconocidas figuras nacionales y extranjeras del género jazz y de la música en general participaron en la primera edición del Festival en Villa Clara en 2025. (Collage: Edson Benítez)

En la primera participación de la provincia central en el Festival el pasado año estuvieron figuras y agrupaciones de la talla de Ignacio (Nachito) Herrera, Ramón Valle, Luis Barbería y Figaro's Jazz, Emilio Morales y los Nuevos Amigos, Pablo Marietti y Trova Jazz, Sacred Funk Quartet, Bas Van Lier, entre otros invitados.

En la nueva versión villaclareña las actividades del Jazz Plaza tendrán lugar en: el Centro Cultural El Mejunje, La Luna Naranja, la Arche Galería y la Sala Agesta de la Uneac, Centro de Promoción Cultural Latinoamericano (sede de la Dirección de Cultura de Santa Clara), cine Camilo Cienfuegos, la Galería Pórtico, de la AHS; Museo de Artes Decorativas, y los parques Leoncio Vidal y de Las Arcadas.

También, habrá presentaciones en el Centro Provincial para la Enseñanza Artística Olga Alonso González de Villa Clara así como al lateral del teatro La Caridad, en el área conocida como El Malecón, colindante a la Calle Lorda.