Convocan al Premio Ser Fiel 2026

Atendiendo a la trascendencia de la figura de Samuel Feijóo para la cultura villaclareña, el Centro Provincial del Libro y la Literatura y la revista Signos, convocan al «Premio Anual Ser Fiel por la contribución a la cultura en Villa Clara», a entregarse a aquellos escritores, músicos, artistas de la plástica, de las artes escénicas, promotores culturales, traductores, revisteros, investigadores culturales y editores de la provincia que han consagrado su trayectoria creadora a estos perfiles en que trabajara el renombrado intelectual.

Nominaciones

Las entidades que más adelante se relacionan tendrán derecho a hacer su nominación antes del domingo 22 de marzo de 2026, siguiendo los siguientes pasos:

–Entrega de una ficha con los datos personales de la propuesta y un currículum profesional lo más completo posible, donde puede o no incluir iconografía.

–Fundamentación por escrito de la propuesta, firmada en cada caso por una autoridad competente de la entidad que nomina.

–Todo lo anterior se entregará en sobre sellado en la oficina de la revista Signos, en la segunda planta de la Biblioteca Provincial Martí, o por correo electrónico a esta dirección de correo a: batistalopezalejandro6@gmail.com

Las entidades con derecho a nominar son:

-La Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.

-La Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix Varela.

-El Comité Provincial de la Uneac.

-El Comité Provincial de Upec.

-La Unión de Historiadores de Villa Clara.

-La Asociación Hermanos Saíz en Villa Clara.

-El Centro Provincial de Superación para la Cultura.

-La Casa de Investigaciones Samuel Feijóo.

-La revista Signos.

-La revista Islas

-Editorial Feijóo

-La Biblioteca Provincial Martí.

-Centro Provincial de Artes Visuales

-Centro Provincial de las Artes escénicas

-Centro Provincial de Cine.

-Centro Provincial de Patrimonio.

-El Centro Provincial de Casas de Cultura.

-Direcciones Municipales de Cultura.

-Centro Provincial del Libro y la Literatura.

-Casa Natal de Samuel Feijóo (San Juan de los Yeras).

Jurado

El jurado estará integrado por 3 intelectuales de reconocido prestigio, de cualquier parte del país, en las disciplinas culturales convocadas por el premio. Se designará un Presidente del jurado. El fallo será inapelable y se hará constar en acta firmada por todos los miembros del jurado.

Del premio

El premio consistirá en una obra de arte y la entrega de un diploma artístico acreditativo que deja constancia del mismo. El premiado gozará de una consecuente promoción y divulgación en los medios de difusión de la provincia y en nuestras publicaciones culturales.

El fallo del jurado se hará público en acto de premiación que tendrá lugar en el Centro de Promoción Cultural Samuel Feijóo en San Juan de los Yeras, el 31 de marzo del presente año con motivo de celebrar el día del Libro Cubano y el 112 aniversario del nacimiento de Samuel Feijóo.

AMBAS IMÁGENES PARA ILUSTRAR