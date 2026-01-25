Maravilloso concierto de Yudelkis Pérez dio inicio al Festival Jazz Plaza en Villa Clara

Con la maravillosa voz de la interpreté Yudelkis Pérez, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Villa Clara bajo la dirección del maestro Rafael Guedes, y la participación del grupo Swing Vintage, inició oficialmente el 41 Festival Internacional Jazz Plaza en Villa Clara, en la noche de este domingo 25 de diciembre.

Frente al icónico teatro La Caridad se desarrolló el concierto en el que el público disfrutó de un repertorio variado defendido con maestría por Yudelkis, quien demostró una vez más su calidad vocal y ser una de las cantantes más completas en el panorama musical actual.

Yudelkis Pérez acompañada por la Orquesta Sinfónica de Villa Clara y el grupo Swing Vintage. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

El público disfrutó de un variado repertorio defendido con maestría. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Jazz, danzón, filling, boleros, son, canción, rumba, guaracha...concluyeron armónicamente a lo largo de la presentación que conquistó la atención del respetable y disfrutó de cada número durante casi una hora de espectáculo.

(Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Así los presentes se deleitaron con la melodía de Summertime, de George Gershwin; Envuelto en luna, de la compositora santaclareña Zoila Inés Iglesias; Me basta, de la autoría de la propia Yudelkis; Lo material y Tal vez, del maestro Juan Formell; Danza Ñáñiga, de Chucho Valdés; Químbara, de Junior García, así como un popurrí de danzones en homenaje al gran Barbarito Diez, entre otros temas.

Para Yudelkis esta noche fue muy esperada y muy especial para el público villaclareño. Con un concierto hecho con el fin de que se sintiera querido, emocionado, respetado y se sumergiera dentro de la música durante la presentación.