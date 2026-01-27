Toques del Río sin quedarse atrás en Santa Clara

Con la energía y el ímpetu que les caracteriza los muchachos del grupo Toques del Río hicieron bailar a los participantes en la Marcha de las antorchas, efectuada en la ciudad de Santa Clara en vísperas del aniversario 173 del natalicio del Héroe Nacional José Martí.

Al culminar la marcha en el parque Leoncio Vidal de la ciudad de Marta Abreu y el Che, la agrupación liderada por Zeney Alonso Pérez, invitada al 41 Festival Internacional #JazzPlaza2026 en Villa Clara, desató alegría y entusiasmo entre estudiantes de diferentes enseñanzas, así como jóvenes trabajadores, combatientes, intelectuales, y de diversos sectores que acudieron a rendir tributo al Hombre de la Edad de Oro.

Zeney Alonso Pérez, director de Toques del Río. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Durante casi una hora los músicos y cantantes pinareños interpretaron temas de sus primeros discos, sobre todo del segundo No me formes crisis (Sello Egrem) el cual se encuentran promocionando por todo el país. Además adelantaron algunas pinceladas del próximo álbum que ya tienen en proyecto.

Al respecto manifestó Alfonso Pérez: «Ahora mismo estamos trabajando fuerte en nuestro tercer disco. No podemos estar deteniéndonos mucho en el tiempo, porque ya tenemos experiencia de nuestro primer CD, que para sacar el segundo estuvimos como cinco años, y no es la intención.

La agrupación pinareña aún continúan promocionando su segundo disco No me formes crisis.

«Parece que la vida, el trabajo, nos limitó un poco a la hora de traer propuestas nuevas. Pero, ya ahora sí estamos enfrascados en ideas novedosas, porque el mundo se mueve a una velocidad increíble y no te puedes quedar atrás. Tenemos muchos temas engavetados que queremos sacar y compartir con todos».