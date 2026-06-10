Historiadores villaclareños celebrarán su jornada

La Jornada por el Día del Historiador Cubano se desarrollará del 14 de junio al 31 de julio en Villa Clara, bajo el auspicio y organización de la Unión de Historiadores de Cuba (Unhic) del territorio.

Con el objetivo de celebrar la memoria, el compromiso y la pasión por nuestra historia, el evento iniciará con el homenaje y recordación de los natalicios del Lugarteniente general Antonio Maceo Grajales y El Comandante Ernesto Che Guevara, así como el aniversario 43 la fundación de la filial de la Unhic villaclareña.

Dentro de las actividades programadas se encuentran: la publicación en el blog de la Filial de la conferencia Máximo Gómez: ética y revolución, por el Dr. Yoel Cordoví, en homenaje al aniversario 121 del fallecimiento del Generalísimo Máximo Gómez, y la celebración de los 511 años de la fundación de la villa de San Juan de los Remedios, el 24 de junio,

El evento se realizará el taller «Fidel entre nosotros: 100 años de un legado», en homenaje al centenario del Comandante en Jefe. (Cartel: Tomado de Internet)

También se realizarán el taller «Fidel entre nosotros: 100 años de un legado», en el Museo Provincial de Villa Clara, en homenaje al líder histórico de la Revolución y los historiadores villaclareños. Allí se entregarán reconocimientos provinciales y nacionales, y el IV Evento de investigación en historia, cultura y arqueología para el rescate de la memoria histórica en la antigua región Caibarién, organizado por el museo María Escobar Laredo y la Sección de Base de la Unhic en Caibarién.

El 15 de julio se celebrará el aniversario 337 de la fundación de Santa Clara, mientras el 20 de julio será el panel conmemorativo Santa Clara bajo fuego: crónica de tres épocas de lucha, en conmemoración del aniversario 150 del asalto a la ciudad de Santa Clara por el General de Brigada Tita Calvar, en el Centro Provincial de Patrimonio Cultural.

Igualmente, en la significativa fecha del 26 de julio, la Unhic de Villa Clara se sumará a las actividades conmemorativas en saludo al aniversario 71 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel Moncada, y el Día de la Rebeldía Nacional. En el cierre de la Jornada se evocará al historiador Eusebio Leal en la tarja dedicada a su memoria en el Parque Leoncio Vidal de Santa Clara y se publicará de Boletín Eco Bro. 45 dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y a las actividades por la Jornada del Días del Historiador Cubano.