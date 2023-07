Una academia a la vanguardia de la Revolución (+ Video)

El General de Ejército Raúl Castro Ruz envió una carta de felicitación a la Academia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General Máximo Gómez, Orden Antonio Maceo y Orden Carlos Juan Finlay, al celebrarse ayer el aniversario 60 de su fundación. El líder de la Revolución Cubana destacó el papel desempeñado por este centro en la enseñanza militar de nivel superior.

«En ocasión del 60 aniversario de la fundación de la Academia de las FAR, los felicito a todos por los resultados alcanzados, consciente de que sabrán continuar perfeccionando el trabajo y avanzar hacia metas superiores», expresó el General de Ejército en su texto, leído por el general de División Víctor Rojo Ramos, jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

En la conmemoración, presidida por el miembro del Buró Político y viceministro primero de las FAR, general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, un grupo de oficiales fueron ascendidos al grado inmediato superior por sus resultados, y la Central de Trabajadores de Cuba, a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa, otorgó a la Academia el sello Héroes del Moncada.

En la ocasión, el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro de las FAR, jefe del Estado Mayor General, hizo entrega al director de la Academia de las FAR, general de División Vicente Rodríguez Miró, de un diploma firmado por el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, miembro del Buró Político del Partido y ministro de las FAR.

A la jefatura de las FAR, dijo Rodríguez Miró, le comunicamos nuestro compromiso de continuar perfeccionando nuestro trabajo, siendo mejores cada día, elevando la preparación de nuestros oficiales, alumnos y el compromiso de todos de defender hasta las últimas consecuencias, la Patria, la independencia, el socialismo y a nuestro pueblo.

Estuvieron presentes jefes principales de las FAR y del Ministerio del Interior, una representación de fundadores y jubilados del centro docente y el cuerpo diplomático militar acreditado en Cuba.

Video: