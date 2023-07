¿Olas o golpes de calor en Cuba?

Para muchos resulta un tema controvertido ¿Ocurren en Cuba olas o golpes de calor? El máster Amaury Machado Montes de Oca, jefe del grupo de pronósticos en el Centro Meteorológico Provincial (CMP), argumenta que las olas de calor se desarrollan en varios lugares del mundo; sin embargo, están determinadas por dos condiciones: que las temperaturas máximas sostenidas en todo el día estén por encima de 38, 39 o incluso más de 40 o C, y que no haya un efecto que ventile esa temperatura durante la noche.

«En Cuba pueden ocurrir los llamados golpes de calor, pero no hay condiciones para que se desarrolle una ola de calor», explica el máster Amaury Machado Montes de Oca. (Foto: Ricardo R. González)

Argumenta que «cuando una zona del mundo es afectada por una ola de calor, la temperatura no disminuye porque tiene un factor que ayuda a que se eleve, por ejemplo, en el continente europeo sube por los vientos del sur procedentes del Sahara en todo el día, sumado a la radiación solar, al tiempo que resulta un continente sin brisas marinas y tampoco llueve, por lo que no refresca en ningún segmento diurno. Eso hace que se concentre el calor».

De acuerdo con sus consideraciones, en Cuba no pueden ocurrir porque es alargada y, según la Organización Mundial de Meteorología (OMM), el concepto de zona costera es aquella que esté a menos de 50 km de la costa. Si seguimos esa guía, prácticamente Santa Clara sería una zona costera al ubicarse a 54 Km de la costa más próxima. El archipiélago prácticamente está, de lado a lado, influido por las zonas marítimas, lo que hace que por la diferencia de temperatura entre la tierra y el mar durante la noche se invierta la brisa y refresque, sumado a las precipitaciones en algunos puntos que también contribuye al refrescamiento, por eso en Cuba no se habla de olas de calor.

(Foto: Tomada de Internet)

Síntomas de un golpe de calor —Elevación de la temperatura corporal, incluso superando los 40º C.

—Piel caliente, roja y seca, además de dolor de cabeza intenso.

—Fatiga, hiperventilación, náuseas, vómitos o diarreas.

—Alteración del estado mental, convulsiones, delirio, coma.

—La primera manifestación puede ser la pérdida del conocimiento.

«Lo que sí ocurre, tanto en animales como en las personas, son los efectos de los golpes de calor, sobre todo en el mes que menos llueve en el verano durante varios días consecutivos, en un lugar o región determinada de la geografía cubana no precipita y hace que la temperatura máxima se eleve a un valor por encima del 90 % de la temperatura promedio de ese mes en el día. O sea que durante varias jornadas se sobrepase las temperaturas de 34.5, 35, 35.5o C en el día, mientras en la noche el efecto de la brisa siempre va a refrescar y, de existir lluvia cercana, hará que la temperatura nocturna disminuya en unos 10o C.

Recomendaciones —Lleve a la persona a un lugar fresco y en posición semisentada para favorecer la respiración.

—Procure que beba agua a pequeños sorbos.

—Para reducir la temperatura corporal retire algo de ropa, suministre aire con un abanico o ventilador y aplique paños con agua fría en la frente, la nuca y el cuello.

—Una vez que haya mejorado su estado debe acudir a un servicio médico para someterse a una revisión exhaustiva.

El especialista también explica que, ante estas circunstancias, el cuerpo humano siente el estrés térmico sostenido que no ventila durante todo el día. Por la noche, sobre todo en las madrugadas, refresca algo pero en corto período de tiempo, por lo que abre las puertas para que ocurra el llamado golpe de calor a partir del quinto o sexto día de tenerse temperaturas máximas muy elevadas en horario diurno. Estos procesos se han desarrollado en otros años, aunque en el precedente no se registró».

Sin dudas el verano provoca afecciones asociadas como consecuencia de las escasas lluvias, por la mayor influencia anticiclónica, el incremento de una masa seca originada por el polvo del Sahara, característico entre el 20 de julio hasta el 20 de agosto, en lo que se refiere a los picos de llegada con sus máximas concentraciones.

Cada año, más de 100 millones de toneladas de polvo sahariano se levantan desde el desierto, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU., y buena parte llega a Europa y América. (Foto: Tomada de Internet)

«No es igual lo que ocurre, por ejemplo, en España, con el efecto del polvo que se siente en los parabrisas y hasta en la piel, en tanto, las estaciones del metro se llenan de arena. En Cuba permanece a varios metros de altitud, pero influye en que no llueva, en esa sensación térmica y, por tanto, aparecen enfermedades alérgicas, afecciones respiratorias y casos de asma en el verano».