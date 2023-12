Cuba frustra planes desestabilizadores de terroristas radicados en Estados Unidos

Cuba denunció a través del Noticiero Nacional de Televisión los intentos de grupos terroristas que operan en Estados Unidos para organizar acciones violentas que traigan dolor, sufrimiento y muerte en Cuba este fin de año.

El material presentado por el periodista Humberto López reveló que, gracias a denuncias oportunas y la rápida intervención de las fuerzas del Ministerio del Interior, fue capturado un cubano residente en la nación norteña, quien pretendía cumplir parte de macabros planes concebidos en el Sur de la Florida.

La exhaustiva investigación en marcha ha revelado que el terrorista llegó a la costa norte de Matanzas a bordo de una moto acuática equipada con medios que aseguran su navegabilidad. El individuo, equipado, entre otras cosas, con varias pistolas con sus respectivos módulos de cargadores y municiones, se trasladó hasta Cienfuegos, su provincia de origen, y contactó con varias personas con el fin de reclutarlas para sus propósitos.

Municiones ocupadas. (Foto: Razones de Cuba)

Las identidades de los participantes, los objetivos específicos de ataques y todos los detalles de sus planes se esclarecen en estos minutos.

Los hechos, explicó el periodista, confirman que, en Estados Unidos, radican cubanos que sostienen vínculos con terroristas que promueven de forma pública acciones violentas contra Cuba. Se trata, dijo al mostrar imágenes, de personas que han recibido entrenamiento militar con armas y disponen de otros recursos para ejecutar sus planes.

Entre esas personas mostradas en el video, aseveró, se encuentran terroristas incluidos en la lista publicada el 7 de diciembre de este año en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, es decir, individuos sometidos a investigaciones penales, quienes son buscados por las autoridades cubanas a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización y financiamiento de actos de terrorismo contra Cuba.

En específico mencionó a William Cabrera González, Michel «Kiki» Naranjo Riverón, Manuel Milanés Misonero, Miguel Gómez Bártulo, apodado «Miki Terrori», y Guillermo «El Coco» Fariñas.

El material del NTV mostró a uno de los cubanos que hoy se encuentran bajo investigación. Este revela que «Miki» le ha hablado de acciones concretas violentas y lo ha puesto en contacto con el denominado Consejo para la Guerra, que es el movimiento que preside Manuel Milanés, quien se identifica como Jefe de Cuadrilla.

Vínculos con terroristas radicados en los Estados Unidos. (Foto: Razones de Cuba)

«Yo le estoy pidiendo armas y que ponga en contacto con un agente para desarrollar algo grande, pero él me dice que eso es más adelante y que lo que hay para mí, ahora, es clandestinidad. Y me ofrece, por ejemplo, 50 dólares por poner carteles, 100 por modificarle la salud a un funcionario público, o sea, agredirlo físicamente; 100 por la quema de cañaverales y 200 por la quema de casas de tapado de tabaco.

«Me dijo que me mantuviera preparándome para la hora cero. Ellos insisten mucho en la hora cero, la supuesta hora en que van a invadir a Cuba. Siempre me han dicho que se están preparando en función de eso, que hay muchas personas involucradas. Me dijo Miki que hace poco tuvieron un registro del FBI y le allanaron chalecos y algunas armas y que esto los atrasó un poco».

Otra persona bajo investigación asevera ante una cámara: «Mijail Sánchez me pidió tumbar una torre de alta tensión y me iba a mandar 1500 dólares. Y Kiki me pidió darle candela a un carro, campos de caña a cambio de dólares».

Moto acuática utilizada para llegar a territorio nacional. (Foto: Razones de Cuba)

Mijail Sánchez acumula un largo historial de delincuente. Su Expediente de Fase Preparatoria fue iniciado por promover y financiar actos de sabotaje en el Tribunal Municipal de Centro Habana y la Dirección Provincial de los CDR en La Habana.

«Kiki» Naranjo residía en San Miguel del Padrón, emigró a Estados Unidos en 2020. Había sido advertido por alteración del Orden Público, procesado por lesiones, atentado, robo con violencia en las personas y desorden público. Desde redes sociales ofrece financiamiento para la realización de acciones terrorista en territorio nacional.

En la denuncia hecha pública en el NTV, se aclara que la lista publicada en la Gaceta Oficial, tiene peso legal y fuerza vinculante, por lo que las autoridades cubanas siguen buscando a los terroristas que incluye.

A la vez asevera que el antídoto contra quienes desde el exterior siguen apostando por el terror y contra los pocos que les hacen el juego en el país es la denuncia popular, el descubrimiento temprano, la investigación profunda y la justa sentencia para los responsables.

Impunidad no habrá jamás.