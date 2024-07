Consejo de Estado aprueba seis decretos leyes

El Consejo de Estado de la República de Cuba aprobó este sábado seis decretos leyes con vistas a actualizar las disposiciones jurídicas para los actores económicos no estatales del país, durante su sesión extraordinaria que estuvo encabezada por el presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández; y con la participación del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; y del primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Como fue informado, el Consejo de Ministros ejerció previamente la iniciativa legislativa para presentar a la aprobación del Consejo de Estado estos decretos leyes. En tal sentido, las modificaciones tuvieron en cuenta dos objetivos fundamentales: cómo se corrigen las distorsiones que están presentes en el actuar de las formas de gestión no estatal; así como delinear acciones encaminadas a ordenar dicha actividad, de manera tal que se actúe coherentemente y que su aporte sea un verdadero complemento de la economía nacional, según trascendió en la última sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Los miembros del Consejo de Estado analizaron y aprobaron los decretos leyes “Sobre el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia”; “De las Cooperativas no Agropecuarias”; y “Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”. Además, este órgano emitió los decretos leyes “De las Contravenciones en el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y las Cooperativas no Agropecuarias”, “Del Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores por Cuenta Propia, los Socios de las Cooperativas no Agropecuarias y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Privadas y los Titulares de los Proyectos de Desarrollo Local” y el modificativo de la Ley no. 113 “Del Sistema Tributario”, respectivamente.

Para el ejercicio de actualización de estas disposiciones normativas se desarrolló previamente un amplio proceso de consulta, con organismos de la Administración Central del Estado, gobiernos territoriales, el grupo central de capacidad legislativa, actores económicos no estatales, el Consejo de Ministros, las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional, entre otros; lo cual permitió contar con una evaluación más integral de su contenido y con varios criterios en aras de perfeccionar y fortalecer la calidad de las propuestas, de acuerdo con la presentación realizada por sus ponentes, entre ellos los ministros de Trabajo y Seguridad Social, y de Finanzas y Precios, Marta Elena Feitó Cabrera y Vladimir Regueiro Ale, respectivamente; entre otras autoridades.

En esencia, según trascendió en la sesión extraordinaria de este órgano desarrollada este sábado, con estos decretos leyes se continúa avanzando en el camino correcto, dirigido a reordenar el trabajo y perfeccionarlo para que todas las formas de gestión tributen al desarrollo económico y social del país, precisando el papel que le corresponde a cada actor en la economía nacional; en correspondencia con lo establecido en la Constitución de la República y demás leyes vigentes, donde se estipula que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional y las diferentes formas de gestión no estatales son un complemento de ella,, así como con las medidas adoptadas como parte de las proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024.

Al mismo tiempo, ratifican la participación de los diferentes actores en la Estrategia de Desarrollo Económico y Social del país, en consonancia con las políticas aprobadas en el Congreso del Partido.

El Consejo de Estado abordó nuevamente los proyectos de ley de Migración, de Ciudadanía y de Extranjería, y las modificaciones realizadas tras el amplio proceso legislativo, previo a su presentación la próxima semana a las diputadas y diputados durante el Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura.

En la jornada estuvieron presentes también el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez; los presidentes de las comisiones de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, Félix Martínez Suárez y José Luis Toledo Santander, respectivamente; entre otros invitados.(Equipo de prensa de la Asamblea Nacional del Poder Popular)