Ordenar para crear la armonía necesaria y avanzar

Hablar de bancarización en Cuba, resaltó el primer secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, implica hacer un análisis sobre las distorsiones que tiene nuestra economía.

Como parte del debate en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al analizar la marcha de la bancarización, el mandatario significó la presencia de tendencias negativas que, desde el Partido, convidó a enfrentar

Expresó que en el Pleno del Comité Central del Partido se realizó un llamado a abordar el tema y se organizó un sistema de trabajo en los territorios con base en los municipios para tratar no solo la bancarización, sino otros temas como déficit fiscal e ingresos y gastos del Presupuesto para avanzar integralmente en todos los problemas.

Reconoció que «ha existido descontrol y por ello, se nos han acumulado los problemas tanto objetivos como subjetivos».

Sobre este último, Díaz-Canel acotó que están asociada con la manera no responsable en la que entidades no han cumplido en los procesos —cuestiones que se están actualizando— y la no disposición de personas jurídicas tanto estatales como no estatales de integrarse a este proceso.

«Estamos planteando un ordenamiento con todas las formas desde el trabajo en la legalidad, respetando la política y leyes del país y aportando con impuestos y tributos según corresponda», precisó.

El mandatario explicó que, a nivel de país, hay una prioridad en el programa de Estabilización Macroeconómica y se trabaja en el perfeccionamiento del sistema de la economía y de asignación de recursos.

Reconoció las problemáticas en la sociedad relacionadas con distorsiones en la economía, déficit presupuestario, alta evasión fiscal, distorsiones en los precios (algunos por encima de lo que deben estar en la relación oferta y demanda), inflación, problemas con la bancarización, corrupción y otros como el incremento del delito o manifestaciones del trabajo informal. Alrededor de ello, enfatizó, tenemos que actuar.

El Presidente explicó que existe un grupo de empresas estatales con pérdidas y se trabaja en todos los territorios en programas para revertir esa situación, además de detectar pagos excesivos del sector estatal al no estatal sin pasar por mecanismos colegiados de decisión.

Añadió que es necesario controlar mensualmente los gastos innecesarios existentes, y quitar las ejecuciones que se han provocado por un déficit de recursos, además de aprobar los presupuestos a partir de los ingresos que se han tenido en el mismo, para lograr una adecuada relación de gastos de ingreso en un grupo de operaciones.

De igual forma, argumentó sobre la evidencia de evasión de fiscal, una problemática que se debe erradicar: «en días pasados el 70% de las cuentas fiscales de la forma no estatal no tenían depósitos».

Díaz-Canel manifestó la necesidad de transparentar los gastos y los ingresos y buscar el control popular con un grupo de acciones.Enfatizó que existen más de 32 problemas sociales que, en medio de la situación, está llevando el país con el Presupuesto del Estado. Por ende, «hay una sensibilidad y una vocación por los problemas del pueblo».

Aportar con la bancarización

El jefe de Estado comentó que existe un exceso de circulante y una alta demanda de efectivo que no se logra cubrir al estar concentrado en un grupo de personas.

Agregó que existen entidades que no realizan depósitos diarios del efectivo y dinero de negocios que no llegan a las cuentas fiscales, además de que no todas las entidades de comercio interior cuentan con pasarelas de pago electrónico incumpliendo, incluso, las disposiciones del organismo.

Enfatizó que todos los trámites y servicios tienen que estar bancarizados y resaltó la importancia de contar con una economía digital.

En este sentido, remarcó la necesidad de concretar la bancarización en mercados agropecuarios estatales (solo es 48 % están bancarizados), no estatales y todas las formas de gestión que tienen negocios relacionado con alimentos y servicios de transportación.

«No es solo poner el Código QR, es también fomentar la cultura de uso», instó el mandatario.Referente al sector agropecuario, el mandatario señaló que los servicios que se brindan deben estar bancarizados, así como las comunidades donde viven quienes laboran en el sector.

«El país ha demostrado que puede resolver los problemas», aseveró, destacando las plataformas EnZona y Transfermóvil en el camino de la bancarización.

Política de precios

Al respecto, el presidente Díaz-Canel dijo que los márgenes de ganancias aprobados recientemente para la comercialización minorista de productos de alta demanda son altos, sin embargo, ya empezaron «las pillerías».

Cuando saben que hay un control, cierran el negocio, esconden los productos y hay otros que dicen «como no voy a ganar en este producto, se lo subo a este otro», añadió.

Entonces, los que actúan así, tienen compromiso con nuestra sociedad o están viendo el interés personal por encima del social; estas actitudes van en contra del obrero cubano que está en la construcción o en el campo, contra el médico o el maestro que en difíciles condiciones están dando un servicio público de calidad y gratuito.

Esas son las cosas —aseveró— que nosotros tenemos que pensar; porque un proceso de construcción socialista es con conciencia, no con vanidad, ni con ambiciones; es participando, es compartiendo y es buscando que el desarrollo personal coincida con el desarrollo social.

Díaz-Canel también se refirió a los derechos de los trabajadores que a veces son violentados, las actitudes discriminatorias a las que a veces son sometidos en un proceso de selección, entre otras cuestiones, algo que va en contra de las leyes del país.

«Las políticas de este país la tienen que cumplir todas las formas de gestión, nadie está por encima del proyecto constitucional en ningún ámbito», afirmó.

Desde la transformación digital

En otro momento, el presidente comentó que los procesos de transformación digital servirán para avanzar, de una manera más integral y exacta, en determinados servicios y atenciones particulares a la familia y las personas más vulnerables.

Agregó que se avanza en el proceso de ordenamiento del comercio exterior y el comercio digital.«Si se trabaja de manera eficiente se resolverá el déficit presupuestado, el déficit de efectivo y se ordenará la relación entre el sector estatal y no estatal», argumentó.

Díaz-Canel añadió que se requiere aprovechar las potencialidades para el desarrollo, lo que conducirá a más oferta a la población e incidirá en los precios y en la tasa de cambio.«Hay que trabajar en todo a la vez, con el sentido de ordenar para crear la armonía necesaria y avanzar», concluyó. (Susana Antón Rodríguez, Carmen Maturell Senon y Wennys Díaz Ballaga)