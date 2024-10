Las cosas mal hechas no se contemplan, se enfrentan

«Las cosas mal hechas no se contemplan, hay que enfrentarlas con rigor» subrayó este sábado el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en intercambio con las autoridades del Partido y el Gobierno de Plaza de la Revolución, lo cual forma parte de las visitas que está realizando a todos los municipios de La Habana para chequear las acciones que se han desplegado con el fin de higienizar y embellecer la ciudad.

En medio de un complejo panorama económico, marcado por una vuelta de tuerca sin precedentes del bloqueo de Estados Unidos a la Isla, se trabaja intensamente en todos los municipios de la capital para devolverle el esplendor a la ciudad, manchado en los últimos meses por la proliferación de vertederos de basura en calles y parques de la urbe.

Así lo comprobó el mandatario en la visita de este sábado al municipio más céntrico de la capital, donde viven unos 141 000 habitantes y otros 30 000 son considerados población flotante. En 12,3 kilómetros cuadrados, tienen sede 23 organismos de la Administración Central del Estado, 179 empresas, 40 cooperativas no agropecuarias, 706 mipymes y más de 15 mil trabajadores por cuenta propia. Es, además, el municipio más envejecido de Cuba, con 59 548 personas con más de 60 años, todo lo cual suma complejidades a este territorio.

El presidente Díaz-Canel, en diálogo con el joven Rolannys Rodríguez González, primer secretario del Partido en Plaza de la Revolución, abogó por una mayor participación de la población en las labores de higienización que se han incrementado en el territorio, luego de que la dirección del país indicara el apoyo para todos los municipios habaneros de ministerios, instituciones, cuadros y trabajadores de varios sectores. El municipio Plaza está directamente atendido por el Departamento de Atención a los Servicios del Comité Central del Partido y los ministerios de Comunicaciones y el de Economía y Planificación.

El mandatario — que había estado en Diez de Octubre el jueves pasado para conocer también sobre esa experiencia — aclaró que ese método no será sostenible en el tiempo; forma parte de la primera respuesta a la situación de crisis que se generó en la capital con el tema de la recogida de basura y que ha permitido ir avanzando en la higienización.

Díaz-Canel habló de que se irá a un momento diferente en la gestión de los desechos sólidos en la capital con otras acciones y decisiones que se están analizando, entre ellas nuevos proyectos de inversión extranjera.

Insistió además en la necesidad de que los trabajos de limpieza y embellecimiento no se queden en las avenidas principales del municipio, sino que se llegue hasta los barrios más vulnerables que es donde más necesidades existen. Asimismo, indagó por las respuestas de las instituciones a la convocatoria para que limpien, chapeen, pinten y atiendan el lugar donde están enclavadas, ante lo cual el primer secretario del municipio refirió que muchas se han sumado, pero aún queda por hacer. El jefe de Estado indicó pasar a un segundo momento, en el que se chequee y se tomen medidas con quienes no aportan.

La gente agradece mucho, dijo, cuando los cuadros son sensibles y explican con franqueza la situación. «Pero cuando somos insensibles, cuando no nos preocupamos por la gente, cuando hay desidia, cuando se lleva mucho tiempo en una situación complicada y no llega nadie a explicar, a hacer algo, la gente tiene que sentirse mal».

La gente sabe hasta dónde se puede llegar — agregó en el intercambio con las autoridades municipales — sabe el momento que estamos viviendo, sabe qué podemos resolver y qué no podemos resolver. La gente no te va a pedir que resuelvas lo que no es posible ahora. Pero no admite que lo que es posible resolver no lo resolvamos, apuntó.

«Porque muchas cosas no tienen que ver ni con bloqueo, ni con recursos. Tiene que ver con la manera en que nos organizamos, la manera en que cogemos lucha y decimos: esto lo tenemos que resolver, esto lo podemos atender», destacó el jefe de Estado.

Se trabaja duro en Plaza de la Revolución

Luego de la visita del presidente y en declaraciones a la prensa, el primer secretario del Partido en Plaza de la Revolución, Rolannys Rodríguez González, explicó que «se ha ido a una organización diferente, pues no es solo la responsabilidad que tiene la Empresa de recogida de desechos sólidos del municipio, sino además la responsabilidad de las instituciones de cada demarcación y que hoy se han sumado en la recogida y la limpieza de sus entornos».

Esto ha propiciado, dijo, que a diferencia de otros momentos se halla ubicado por cada consejo popular un equipo de trabajo, que nos permita a nosotros poder avanzar en la estabilidad de la recogida de desechos sólidos que realmente merece Plaza de la Revolución.

No es un asunto resuelto, aclaró, y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir perfeccionando las estrategias. Pero algo diferente hoy es la incorporación de organismos como el Ministerio de las Comunicaciones y otras instituciones estatales y no estatales que están sumados no solo a la recogida de desechos sólidos, sino también en el embellecimiento de sus entornos, en la chapea, en la poda y otras cuestiones que son inherentes a lo que estamos haciendo para que el municipio todos los días esté más limpio.

El primer secretario se refirió también al tema del abasto de agua, que ha tenido una situación bastante crítica en los últimos cinco meses, llegando a afectar a más de 200 mil personas. Hoy a raíz de que se colocó el segundo motor en la conductora de Palatino, el municipio ha tenido una mejoría en cuanto al abasto de agua por bombeo. Zonas altas y bajas del municipio, que antes tenían dificultades, hoy está recibiendo el agua con una mejor y más sostenida presión, informó.

Ahora, aclaró, eso no es en todo el municipio. Plaza se abastece por dos formas fundamentales: Cuenca Sur y Palatino. La primera sigue con dificultad en tres motores que aún no se han colocado, a partir del proceso de inversión que se está desarrollando allí.

Rodríguez González comentó de manera particular sobre las obras realizadas en el Cardiovascular, importante institución de Salud que se abastecía mediante carros cisternas. Luego de terminada la inversión, el centro médico recibe agua directamente desde la red de abasto.

El dirigente partidista igualmente habló de la importante obra hidráulica que se realiza en las inmediaciones de las calles 23 y B, visitada por el presidente cubano este sábado, que permitirá desobstruir y restaurar el sistema de alcantarillado allí. En esa zona era insoportable el vertimiento de aguas negras y la población llevaba meses planteando el problema. Todo esto forma parte también de la ofensiva que se vive en La Habana contra la basura, la suciedad y la desidia.