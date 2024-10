El Sistema Electroenergético Nacional continúa ganando en estabilidad

Muy compleja ha sido la situación con el suministro de energía eléctrica en Cuba durante las últimas horas 72 horas. Tras la última caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), que tuvo lugar en horas de la tarde de este domingo, las acciones para recuperarlo se han ido fortaleciendo.

Al referirse a esa situación, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en declaraciones al equipo de prensa de la Presidencia de la República, actualizó acerca de las medidas más inmediatas que se han ido poniendo en práctica, las estrategias trazadas para la recuperación, así como las perspectivas para las próximas horas.

El principio de trabajo que hemos seguido ha sido similar, aseguró, pero ahora «un poco más calmado, levantando las unidades de Energás, que en estos momentos están todas listas y solo falta una por sincronizar».

Eso nos permitió, detalló el Ministro, llegar hasta La Habana y arrancar las patanas de la bahía capitalina para luego seguir a través de las subestaciones de esa provincia y llegar hasta Mariel para arrancar una unidad de la termoeléctrica allí enclavada.

A partir de esa unidad, continuó explicando, fue posible «darle vapor a los emplazamientos de las patanas que están en el Mariel» y sincronizarlas.

En estos momentos, la situación en el occidente del país es cualitativamente superior a la de jornadas anteriores, aseveró el titular de Energía y Minas.

«La Habana tiene más del 56% de sus clientes con servicio y lo vamos a mantener así, no vamos a rotar circuitos durante el día, hasta las dos o tres de la tarde, cuando se debe producir un pequeño incremento de mejoría», significó.

Ello se debe, complementó, a que se le irá subiendo la potencia a las unidades de Energás, pero eso es algo que «estamos haciendo muy despacio», para no poner en riesgo el sistema.

A su vez, aproximadamente sobre esa misma hora, debe entrar la termoeléctrica Antonio Guiteras, lo cual «debemos hacer también despacio, para no incorporar mucha carga de manera violenta».

Esa situación está permitiendo, subrayó, que en estos momentos podamos transferir desde el occidente, con esa generación que expliqué y también con la hidroeléctrica de Hanabanilla y las “islas” que están generando en las provincias, unos 200 megawatts hacia el centro y el oriente del país.

De acuerdo con la información ofrecida por el Ministro, con la incorporación de Nuevita 5, también se podrá «ir mejorando aún más la zona oriental, que hoy es la más afectada».

En el caso particular de Granma refirió que allí se manifiesta una «situación ligeramente diferente al resto de las provincias, pues han logrado ser una «isla» de generación, a partir de la disponibilidad que tienen, y más del 40% de los clientes tienen servicio».

«La combinación de Diez de Octubre, Nuevitas, lo que estamos transfiriendo desde el occidente, la «isla» de Granma, y la patana de Santiago de Cuba sincronizada también, vamos a comenzar el arranque entonces de las centrales eléctricas de la zona oriental, que son Renté y Felton, lo cual posibilitaría un elevado completamiento del resto del sistema», especificó.

No obstante esas buenas noticias, llamó la atención sobre el fenómeno climatológico que durante las últimas horas ha estado afectando a la zona oriental. Si bien ese evento no estaba teniendo efectos directos sobre Felton ni sobre Santiago de Cuba en el momento de la entrevista, comentó el Ministro, los vientos sí están soplando y las líneas eléctricas de 220 Kv, que dan las salidas de Felton y de Renté, podrían estar en riesgo.

La estrategia, reiteró, es ir levantando el sistema «de una manera mucho más lenta; no vamos a rotar circuitos; no vamos a incorporar potencia de manera brusca, buscando que no se vuelva a producir otra caída».

En occidente, la primera prioridad en la actualidad, dijo, es llegar hasta una subestación que se llama El Gabriel, que le da suministro a seis pozos de agua, lo cual queremos hacer «antes de la gran carga que pretendemos introducir en la tarde, con la entrada de Guiteras».

Las acciones que se han ido concretando en las diferentes regiones del país, habían permitido que en la mañana de este lunes se hubiera podido llegar con suministro de energía eléctrica a más de un millón 200 mil clientes, lo cual significa que cerca del 30% del total disponía ya de ese servicio.

Respecto a la situación de Guantánamo, donde todavía en horas del mediodía llovía muy fuerte y es la provincia más dañada del oriente, aseguró que están listos las brigadas y los recursos para comenzar a restablecer los daños provocados por los vientos, una vez que la estabilidad del clima lo permita. (Yaima Puig Meneses)